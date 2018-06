Insgesamt haben etwa 97.000 Dauerbesucher an dem Kirchentag teilgenommen. Foto: Patrick Seeger

Zehntausende Menschen nahmen am Schlussgottesdienst des Kirchentages in Stuttgart teil. Der deutsche evangelische Kirchentag ist nach fünf Tagen zu Ende gegangen. Foto: Wolfram Kastl

Viele trugen ihre rot-weißen Kirchentags-Schals, die seit Mittwoch das Stadtbild von Stuttgart prägten.

Pastorin Nora Steen erinnerte in ihrer Predigt an die Flüchtlingstragödien auf dem Mittelmeer. «Für jeden Menschen auf dieser Erde gibt es einen Platz, eine Aufgabe. Niemand ist dazu geboren worden, auf der Flucht zu sein», sagte sie. «Diejenigen, die ihre Sehnsucht nach einem Leben in Europa mit dem Tod bezahlen, gehen uns etwas an.»

Auch andere Redner riefen die Gottesdienstbesucher auf, sich aktiv für Frieden, Mitmenschlichkeit und Gerechtigkeit einzusetzen. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Alois Glück, sagte: «Lasst uns nicht aufhören, nach Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen zu suchen.»

97 000 Dauerbesucher hatte das fünftägige Glaubensfest nach Stuttgart gelockt. Hinzu kamen Zehntausende Menschen, die den Kirchentag etwa an einem Tag oder an zwei Tagen oder eine bestimmte Veranstaltung aufsuchten. Das protestantische Laientreffen war zum vierten Mal in Baden-Württembergs Landeshauptstadt zu Gast.