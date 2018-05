Ein als US-Präsident Donald Trump verkleideter Teilnehmer einer Kundgebungen des Bündnisses «No Climate Change» winkt in Bonn aus einem von einem «Eisbären» gesteuerten Cabrio. Foto: Bernd Thissen

Dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg zufolge fühlt sich die US-Bevölkerung den Zielen von Paris weiter verpflichtet. Foto: Henning Kaiser

Teilnehmer nehmen in Verkleidungen an einem Demonstrationszug in Bonn teil. Die Veranstaltung stand unter dem Motto «Schluss mit dem faulen Zauber». Foto: Bernd Thissen