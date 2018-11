Demonstranten in gelben Warnwesten protestieren in Frankreich gegen hohe Spritpreise. Auf dem Plakat steht sinngemäß: «Macron, du nimmst von den Leuten». Foto: Michel Euler/AP

Die Regierung will mit der höheren Besteuerung von Kraftstoff gegen die Luftverschmutzung im Land ankämpfen. Foto: Caroline Blumberg

Autobahn-Blockade: In Frankreich wächst die Sorge vor einem Verkehrskollaps. Foto: Bob Edme/AP

Paris (dpa) - Bei Protesten und Straßenblockaden wegen hoher Spritpreise ist in Frankreich eine Frau ums Leben gekommen. Mindestens 229 Menschen wurden verletzt, sieben von ihnen schwer, wie das französische Innenministerium am Samstagabend mitteilte.

Insgesamt hätten im Land knapp 283.000 Menschen an den Protesten teilgenommen. Über das Staatsgebiet verteilt gab es mehr als 2000 Aktionen. Mehrere Zwischenfälle ereigneten sich, als Autofahrer versuchten, ihre Wagen durch Straßenblockaden zu steuern. 117 Menschen wurden festgenommen, 73 kamen in Polizeigewahrsam.

Die Bewegung «Gilets Jaunes» (gemeint: Warnwesten) hatte für Samstag in ganz Frankreich zu Blockaden von Verkehrsachsen, Kreisverkehren und Mautstellen aufgerufen. Medienberichten zufolge waren die wenigsten der dezentral organisierten Aktionen offiziell angemeldet. Der Protest richtet sich gegen von der Mitte-Regierung geplante Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel.

Bei dem tödlichen Unfall nördlich von Grenoble geriet eine Autofahrerin in Panik, als Demonstranten auf ihr Dach trommelten, wie der zuständige Präfekt sagte. Die Frau gab Gas und überfuhr eine Teilnehmerin der Protestaktion, die kurz darauf starb. Auch in Arras im Norden des Landes wurde ein Demonstrant Berichten zufolge umgefahren. In Paris war die Lage ab dem Nachmittag angespannt, weil Demonstranten versuchten, zum Élyséepalast zu gelangen, dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron.