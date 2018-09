Donald Trump will in seiner Rede vor der Vollversammlung unter anderem die Rolle des Irans als destabilisierender Faktor im Nahen Osten darstellen. Foto: Evan Vucci/AP

New York (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat vor der UN-Vollversammlung zur weltweiten Isolation der Regierung im Iran aufgerufen. «Wir rufen alle Nationen dazu auf, das iranische Regime zu isolieren, solange seine Aggressionen andauern», sagte Trump bei seiner Rede bei den Vereinten Nationen.

Der US-Präsident verteidigte den einseitigen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran, an dem die EU festhält.

Durch den wirtschaftlichen Druck solle der Regierung in Teheran die Gelder dafür verwehrt werden, «seine blutigen Absichten zu verfolgen», sagte Trump. Er betonte, am 5. November werde eine zweite Runde an Sanktionen wieder in Kraft treten. Die USA arbeiteten darauf hin, dass Länder, die Öl aus dem Iran importierten, diese Einfuhren «bedeutend» zurückfahren.

Trump nannte die iranische Führung eine «korrupte Diktatur» und fügte hinzu: «Die iranischen Führer säen Chaos, Tod und Zerstörung.» Sie respektierten weder Grenzen noch ihre Nachbarn. Die Führung in Teheran habe sich auch dank des Atomabkommens selber bereichert und «Chaos im Mittleren Osten und darüber hinaus» verbreitet. «Die Nachbarn des Irans haben einen hohen Preis bezahlt.»

Trump betonte, deshalb hätten so viele Länder im Mittleren Osten den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen unterstützt. Die Vereinbarung habe der Führung in Teheran einen «Geldregen» beschert. Die Regierung habe die Mittel unter anderem dafür genutzt, atomwaffenfähige Raketen zu bauen und in Syrien und im Jemen ein «Gemetzel» anzurichten.