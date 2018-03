Wahlhelferin bereitet eine Wahlkabine für die Präsidentenwahl in Russland vor. Foto: Uncredited/AP

Ein Foto zeigte, wie die Spieler in ihrem Trainingslager in einen Bus steigen. Das rief sofort Beobachter auf den Plan, die die sportlichen Möglichkeiten der Sbornaja nicht sehr hoch einschätzen. «Verfehlt die Urne nicht!», twitterte ein User. «Das ist das einzige, was diese Holzfüße treffen», entgegnete ein anderer.

Das Gastgeberteam der Fußball-WM im Sommer wird trainiert vom früheren Dresden-Torwart Stanislaw Tschertschessow. Es hofft, über die Gruppenphase mit Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay hinaus ins Achtelfinale zu kommen.