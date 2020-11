Einsatz der Polizei am Schwedenplatz in Wien. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

In der Wiener Innenstadt sind am Montagabend Schüsse gefallen. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Wien (dpa) - Bei einem Terrorangriff in der Wiener Innenstadt sind am Montagabend mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Die österreichische Polizei sprach am späten Abend von mindestens zwei Toten, darunter war auch einer der Täter.

Mindestens 15 Menschen wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Mindestens ein Tatverdächtiger war nach Worten von Innenminister Karl Nehammer in der Nacht zum Dienstag noch auf der Flucht. Die Hintergründe der Tat blieben auch nach Stunden noch unklar. "Wer einen von uns angreift, greift uns alle an", sagte der Minister.

Der Angriff hatte gegen 20.00 Uhr in einem Ausgehviertel begonnen, wo kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren viele Menschen unterwegs waren. Dort befindet sich auch eine Synagoge. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz verurteilte den Angriff als "widerwärtigen Terroranschlag".

Auch nach Mitternacht gab es noch keine Entwarnung. Das gesamte Zentrum der österreichischen Hauptstadt war weiträumig abgesperrt. An die Bürger appellierten die Behörden, zu Hause zu bleiben. Neben der Polizei waren auch Soldaten zum Objektschutz im Einsatz. Innenminister Nehammer erneuerte den Appell an die Wiener in der Nacht: "Meiden sie die Innenstadt", sagte Nehammer. Auch die Schüler müssten nicht zur Schule gehen, wenn sie oder die Eltern das nicht wollten. Die Behörden wollen auf einer Pressekonferenz um 6 Uhr am Dienstagmorgen über den neuesten Stand der Fahndung informieren.

Der Polizei zufolge gab es sechs verschiedene Tatorte. An dem Angriff seien mehrere Täter mit "Langwaffen" beteiligt gewesen. Die ersten Schüsse seien in der Seitenstettengasse abgegeben worden, einer belebten Straße im Zentrum. Dort befindet sich auch die Synagoge. Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne nicht gesagt werden, ob sie eines der Ziele war. "Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge (...) als auch das Bürogebäude an derselben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren."

Auf Videos, die der Privatsender Oe24 ausstrahlte, war ein maskierter Schütze zu sehen, der auf offener Straße zumindest zwei Schüsse auf einen Mann abfeuerte. Ein anderes Video zeigte eine große Blutlache vor einem Restaurant. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sagte im ORF, womöglich habe einer der Angreifer einen Sprengstoffgürtel getragen. Bei dem Angriff sei "wahllos auf Personen in den Lokalen" geschossen worden - vor allem auf Menschen, die draußen saßen.

Bundeskanzler Kurz forderte die Bevölkerung auf, weiter an einem sicheren Ort zu bleiben. "Ob es möglich ist, morgen in der Früh ganz normal das öffentliche Leben aufzunehmen, das wird stark von der heutigen Nacht abhängen und ob es gelingt, die Verdächtigen zu fassen beziehungsweise auszuschalten." Ein antisemitischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Zugleich fügte er hinzu: "Wir können zu dem Hintergrund noch nicht wirklich etwas sagen."

Die Polizei rief die Bevölkerung ebenfalls dazu auf, öffentliche Plätze zu meiden. "Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet", hieß es bei Twitter. Zudem wurde darum gebeten, übers Internet keine Gerüchte zu verbreiten. "KEINE Videos und Fotos in sozialen Medien posten, dies gefährdet sowohl Einsatzkräfte als auch Zivilbevölkerung!"

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen versicherte auf Twitter: "Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen." Auch international wurde der mutmaßliche Anschlag von zahlreichen Spitzenpolitikern verurteilt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Deutsch auf Twitter: "Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben." In Frankreich hatte es in den letzten Wochen drei Anschläge gegeben, die Ermittler gehen jeweils von einem islamistischen Hintergrund aus.

