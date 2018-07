Managua/Juigalpa (dpa) - Bei den vor mehr als zwei Monaten begonnenen gewalttätigen Auseinandersetzungen in Nicaragua sind Menschenrechtlern zufolge bereits 309 Menschen ums Leben gekommen.

Bei den Opfern handele es sich um 297 Zivilisten und 12 Polizisten, teilte die Menschenrechtsvereinigung des lateinamerikanischen Landes (ANPDH) am Dienstag in der Hauptstadt Managua mit.

Ende Juni war noch von 285 Todesopfern die Rede gewesen. Zudem seien 1500 Menschen verletzt worden, sagte der Direktor der Organisation, Alvaro Leiva. Mehr als 150 gelten demnach als vermisst. Der Großteil der Opfer sei bei Protesten erschossen worden. Die meisten Opfer habe es im Verwaltungsgebiet um die Hauptstadt Managua gegeben.

Das Land kommt seit Mitte April nicht zur Ruhe. Der autoritäre Präsident Daniel Ortega wollte damals eine Sozialreform durchsetzen, die Bevölkerung protestierte jedoch gegen die Änderung - mit Erfolg. Ortega zog die Reform zurück, seither demonstrieren die Menschen jedoch für einen Rücktritt des Präsidenten und dessen Ehefrau, Vizepräsidentin Rosario Murillo.

Polizisten und regierungsnahe Schlägertrupps greifen die Demonstranten regelmäßig an. Nach offiziellen Angaben wurden bei den Unruhen bisher 47 Menschen getötet.

Wegen schwerer Ausschreitungen in der unmittelbaren Umgebung eines SOS-Kinderdorfs evakuierte die Hilfsorganisation eine Einrichtung in Juigalpa im Zentrum des Landes. Alle 38 Kinder sowie die Mitarbeiter seien in eine sichere Unterkunft gebracht worden, teilte Benito Rivas, Leiter der SOS-Kinderdörfer in Nicaragua, am Mittwoch mit. Die Gewalt habe die Kinder verstört, einige müssten psychologisch betreut werden. «Was in unserem Land passiert, ist eine Tragödie.»