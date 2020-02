First Lady Melania Trump (r) trifft im Kongress ein, bevor ihr Ehemann seine Rede hält. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa

US-Präsident Trump appellierte in seiner Rede mehrfach an den Kongress. Er forderte das Parlament beispielsweise dazu auf, späte Abtreibungen per Gesetz zu verbieten. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa