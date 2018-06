Spaniens designierter Ministerpräsident Pedro Sánchez im Blitzlichtgewitter. Foto: Emilio Naranjo/Pool EFE via AP

Rajoy verließ das Parlament am Mittag und kehrte nicht zurück. Foto: Francisco Seco/AP

Mariano Rajoy will als erster gratulieren. Foto: Francisco Seco

Im Zarzuela-Palast in Madrid legt Spaniens neuer Ministerpräsident Pedro Sanchez in Anwesenheit von König Felipe seinen Amtseid ab. Foto: Uncredited/Pool EFE/AP

Madrid (dpa) - Der spanische Sozialistenchef Pedro Sánchez ist am Samstag von König Felipe VI. als neuer Regierungschef vereidigt worden.

Der 46-Jährige legte den Amtseid im Beisein seines Vorgängers Mariano Rajoy im Zarzuela-Palast am Stadtrand von Madrid ab. Sánchez ist der siebte Ministerpräsident des Landes seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 - und der erste, der durch ein konstruktives Misstrauensvotum und ohne Parlamentswahl an die Macht gekommen ist.

Erstmals in der Geschichte Spaniens verzichtete ein Ministerpräsident bei seiner Vereidigung auf Bibel und Kruzifix und schwor nur auf die Verfassung. Felipe selbst hatte diese Möglichkeit 2014 eröffnet, um der in der Verfassung verankerten Religionsfreiheit Genüge zu tun.

Sánchez hatte Ende vergangener Woche einen Misstrauensantrag gegen Rajoy eingebracht, nachdem dessen konservative Volkspartei (PP) in einer Korruptionsaffäre vom nationalen Strafgerichtshof zu einer Geldstrafe und mehrere frühere PP-Mitglieder zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt worden waren. Am Freitag hatte er das Votum im Parlament gewonnen: 180 Mitglieder des 350-köpfigen Parlaments stimmten für den Ökonomiedozenten, der die Spanische Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) seit 2014 führt.

Nun muss Sánchez sein Kabinett zusammenstellen. Im Gespräch für das Amt seines Vize seien der Organisationssekretär der Sozialisten, José Luis Ábalos, und Carmen Calvo, die in der Regierung von Jose Luis Rodriguez Zapatero mehrere Jahre Kulturministerin war, berichtete die spanische Zeitung «El País» unter Berufung auf PSOE-Kreise.

Es wird erwartet, dass auch das als linkspopulistisch eingestufte Bündnis Unidos Podemos, das die PSOE bei der Abstimmung unterstützt hat, Ansprüche auf mehrere Ministerposten anmeldet. Unklar war, welche Zugeständnisse Sánchez mehreren kleinen Regionalparteien - unter anderem aus der Krisenregion Katalonien - für ihre Unterstützung machen will.

Bis zur Vereidigung des neuen Kabinetts blieben zunächst die Minister aus der Regierung Rajoy im Amt, berichteten spanische Medien am Samstag. Das neue Kabinett soll Berichten zufolge aber bereits in der kommenden Woche stehen. Die PSOE, die älteste Partei Spaniens, war seit 2011 in der Opposition. Damals übernahm Rajoy von seinem sozialistischen Vorgänger Zapatero.

In Berlin und Brüssel wurde der Machtwechsel in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone zunächst mit Sorge betrachtet. Rajoy galt als enger Verbündeter von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Sánchez, der noch kein Regierungsprogramm vorgelegt hat, versicherte aber bereits, oberste Priorität sei es, die europäischen Verpflichtungen einzuhalten. «Meine Regierung wird sozialistisch, paritätisch (Frauen und Männer), pro-europäisch und ein Garant für Haushaltsstabilität sein und ihre europäischen Aufgaben erfüllen», erklärte er im Parlament.

Mit Spannung wurde auch erwartet, ob durch die neue Regierung Bewegung in die verfahrene Katalonienkrise kommt. Sánchez wolle sich schon bald mit dem neuen katalanischen Regionalchef Quim Torra treffen, um über die mögliche Eröffnung eines Dialogs zu sprechen, berichteten spanische Medien. Die Konfliktregion steht nach dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum vom Oktober 2017 derzeit noch immer unter Zwangsverwaltung aus Madrid.