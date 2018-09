Eine Frau gibt bei dem Referendum ihre Stimme in einem Wahllokal in Skopje ab. Foto: Thanassis Stavrakis/AP

Der mazedonische Premierminister Zoran Zaev spricht mit Medienvertretern, nachdem er in einem Wahllokal in Strumica seine Stimme abgegeben hat. Foto: Boris Grdanoski/AP

Eine Frau geht in Skopje an einem Banner mit der Aufschrift «Für ein europäisches Mazedonien - Am 30. September treffen wir eine historische Entscheidung» vorbei. Foto: Thanassis Stavrakis/AP