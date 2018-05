Eine Frau schwenkt bei Protesten an der Grenze zu Israel im Gazastreifen inmitten von Rauchschwaden eine palästinensische Flagge. Foto: Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire

Gaza/Jerusalem (dpa) - Bei erneuten Konfrontationen mit israelischen Soldaten ist an der Gaza-Grenze ein Palästinenser erschossen worden. 731 Palästinenser seien verletzt worden, davon 147 durch Schüsse, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza.

Ein freier Fotograf, der auch für die Deutsche Presse-Agentur arbeitet, wurde am Bein verletzt. Nach Angaben der israelischen Armee beteiligten sich etwa 15.000 Palästinenser an den Protesten. Bei den Krawallen seien Rohrbomben und Granaten auf israelische Soldaten geworfen, Reifen verbrannt und Sicherheitsinfrastruktur beschädigt worden.

Seit Ende März sind damit bei Auseinandersetzungen an der Gaza-Grenze 54 Palästinenser getötet und Tausende verletzt worden. Auslöser der Proteste sind die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels, die die Palästinenser als Katastrophe ansehen.

Der Abschluss des «Marsches der Rückkehr» ist am 15. Mai geplant. Mit der Protestaktion fordern die Menschen ein Recht auf Rückkehr in das heutige israelische Staatsgebiet. Israel lehnt das ab.

Der Gaza-Chef der Hamas, Jihia al-Sinwar, bezeichnete am Donnerstag den Grenzzaun zu Israel als rechtswidrig. «Der Zaun ist einseitig durch die Besatzungsmacht errichtet worden», sagte Sinwar. «Was ist das Problem mit Hunderttausenden, die einen Zaun stürmen, der nicht die Grenze eines Staates ist?» Nach der ursprünglichen Grenze gehörten zum Gazastreifen noch weitere Flächen hinter dem Zaun.

Palästinensische Augenzeugen berichteten, Dutzende junger Männer hätten den Grenzzaun im südlichen Teil des Küstengebietes durchschnitten. Bilder zeigten am Freitag junge Männer zwischen brennenden Reifen und schwarzen Rauchschwaden.

Erneut schickten Palästinenser mehrere Lenkdrachen mit brennenden Stofffetzen nach Israel. In den vergangenen Wochen hatten nach Medienberichten mehrfach Lenkdrachen dieser Art Feuer im Süden Israels ausgelöst, es entstand hoher Sachschaden.

Drei Israelis versuchten ihrerseits laut Medienberichten, einen ähnlichen Lenkdrachen von Israel in den Gazastreifen zu schicken. Der Drache fiel allerdings noch auf israelischen Boden - und entzündete dabei ein kleines Feuer an einem Feld. Die israelische Armee nahm die Verdächtigen nach Angaben der Polizei am Freitag fest.

Rund ein halbes Jahr nach der umstrittenen US-Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt wollen die USA am Montag dort ihre Botschaft eröffnen. Es ist der 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels. Parallel erwarten die Organisatoren von Massenprotesten im Gazastreifen rund eine Million Palästinenser an der Grenze zu Israel.

Sie protestieren damit gegen die Botschaftsverlegung. Außerdem gedenken sie der Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden während des 1. Nahostkrieges nach der Staatsgründung Israels 1948. Der Tag der Nakba (Katastrophe) ist traditionell am 15. Mai, wird aber wegen der Botschaftseröffnung vorgezogen.

Israel hat 1967 im Sechstagekrieg den Ost-Teil von Jerusalem erobert. Es sieht ganz Jerusalem als seine Hauptstadt an. Die Palästinenser wollen hingegen Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen künftigen Staat Palästina.

Hamas-Chef Ismail Hanija sagte am Freitag: «Wir werden (US-Präsident) Trump sagen, dass (...) Jerusalem eine arabische und islamische Stadt ist, und wir werden nicht akzeptieren, dass ihre Identität durch Trump oder (Israels Ministerpräsidenten Benjamin) Netanjahu verändert wird.»

Am Montag würden die Palästinenser aus den Flüchtlingscamps im Norden Libanons an die Grenze zu Israel marschieren, ebenso die Palästinenser in Jordanien. Hanija betonte: «Wir werden 'Israel' nicht anerkennen.»

Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft. Sie hat sich die Zerstörung Israels auf die Fahne geschrieben und strebt die gewaltsame Einrichtung eines islamischen Palästinas auf dem Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan-Fluss an.

In Ramallah im Westjordanland werden ebenfalls Tausende Palästinenser bei einem Protestmarsch erwartet. Die politischen Fraktionen haben dazu aufgerufen, auch zu Kontrollpunkten der israelischen Armee zu gehen. Dabei kommt es üblicherweise zu Konfrontationen zwischen beiden Seiten.

Außerdem werden bereits am Sonntag Tausende Israelis in der Jerusalemer Altstadt erwartet, die den Jerusalem-Tag begehen. Dabei feiern sie die Eroberung des Ost-Teils der Stadt während des Sechstagekrieges. Traditionell laufen sie dabei auch durch das muslimische Viertel der Altstadt. Aktivisten haben dies in der Vergangenheit als Provokation gegenüber den Palästinensern bezeichnet.

Das Auswärtige Amt in Berlin warnte vor dem Besuch der Altstadt in Jerusalem. Es werde empfohlen, ab sofort bis einschließlich Dienstag «nach Möglichkeit (davon) abzusehen», in die Altstadt zu gehen, hieß es in einem Sicherheitshinweis. US-Einrichtungen sollten am Montag gemieden werden. «Gewalttätige Ausschreitungen in Jerusalem, dem Westjordanland und im Gaza-Streifen sind nicht auszuschließen.»