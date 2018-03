Istanbul (dpa) - Der seit mehr als zehn Monaten ohne Anklage in der Türkei inhaftierte «Welt»-Korrespondent Deniz Yücel hat sich selber als «Geisel» bezeichnet.

In einer schriftlichen Erklärung aus dem Gefängnis in Silivri, die seine Anwälte der Deutschen Presse-Agentur zukommen ließen, reagierte Yücel auf Aussagen des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu. Cavusoglu hatte in einem an Neujahr veröffentlichten dpa-Interview zum Fall Yücel gesagt, er sei «nicht sehr glücklich darüber, dass es noch immer keine Anklage gibt».

Yücel teilte in seiner in einem ironischen Ton gehaltenen Replik mit: «Das hat mich sehr bekümmert. Schließlich möchte ich nicht, dass er meinetwegen unglücklich ist. Aber ich kann ihn trösten: Wenn ich mich daran gewöhnt habe, seit fast einem Jahr ohne Anklage als Geisel gehalten zu werden, dann schafft er das auch.»

Zur Aussage Cavusoglus, die Vorwürfe gegen ihn seien «sehr ernst», meinte Yücel, es sei beruhigend, dass «wenigstens die türkische Regierung den genauen Durchblick» habe. «Schließlich unterliegen die Ermittlungsakten weiterhin der Geheimhaltung, sodass meine Anwälte und ich immer noch nicht wissen, woran wir sind.» Die Untersuchungshaft für Yücel hatte ein Gericht im Februar mit Vorwürfen der Terrorpropaganda und Volksverhetzung begründet.

Cavusoglu hatte zudem gesagt, Yücel sei «seit 2015 nicht in der Türkei als Journalist akkreditiert» gewesen und daher auch nicht wegen Journalismus inhaftiert worden. Der Korrespondent verwies darauf, dass er Cavusoglu im November 2016 in Ankara bei einer Pressekonferenz mit dessen damaligen Amtskollegen und heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier persönlich gesehen habe.

Yücel äußerte sich außerdem zu einem neuen Notstandsdekret, wonach männliche Putsch- oder Terrorverdächtige künftig in braunen beziehungsweisen grauen Overalls vor Gericht erscheinen müssen. Der Korrespondent machte deutlich, dass er solche Einheitskleidung nicht tragen werde. «Jungs, eure Uniform passt mir nicht. Niemals.»

Cavusoglu warb vor seinem Besuch bei Amtskollegen Sigmar Gabriel für einen «Neustart» im schwer belasteten Verhältnis zu Deutschland. Deutschland und die Türkei sollten ihre seit 300 Jahren andauernden Beziehungen «in Freundschaft und Zusammenarbeit» fortführen, schrieb Cavusoglu in einem Gastbeitrag für die Funke-Mediengruppe. «Das geht jedoch nur, wenn wir die gegenwärtige Krisenspirale in unserem Verhältnis durchbrechen.» Cavusoglu besucht an diesem Samstag auf Einladung Gabriels dessen Heimatort Goslar.