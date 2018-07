Washington (dpa) - Während die Demokratin Hillary Clinton in diesen Tagen mit einer Garde von prominenten Fürsprechern wie Präsident Barack Obama unterwegs ist, gleicht der Wahlkampf von Donald Trump einer Ein-Mann-Show.

Auf die Hilfe mächtiger Republikaner kann er nicht setzen. Wer sind seine wichtigsten Unterstützer?

SEINE FAMILIE

Trumps innerster Zirkel besteht überwiegend aus seiner Familie. Die Söhne Donald Jr. und Eric sowie Tochter Ivanka sind seine besten Trümpfe. Zum einen sind sie gut für die Außenwirkung, preisen sie doch stets die menschliche Seite des umstrittenen Kandidaten. Zum anderen sind sie seine wichtigsten Berater. Hinter den Kulissen ist Ivankas Mann Jared Kushner wohl eine der einflussreichsten Figuren. Außenpolitische Reden des Kandidaten sollen seine Handschrift tragen, zudem steht er im Zentrum von Gerüchten über den Aufbau eines Trump-Medienunternehmens nach der Wahl.

SEINE LAUTSPRECHER

Wenn immer es darum geht, Trump zu verteidigen, gehen sie in den Angriffsmodus über: Newt Gingrich, Chris Christie und Rudy Giuliani geben Interviews in Dauerschleife, wenn sich der 70-Jährige mal wieder einen Ausrutscher geleistet hat. Manchmal nimmt das groteske Züge an. So etwa als der einstige Sprecher des Repräsentantenhauses Gingrich der Moderatorin Megyn Kelly in einem Interview vorwarf, den Anschuldigungen mehrerer Frauen gegen Trump zu viel Raum in der Berichterstattung zu geben. Sie sei fasziniert von Sex, sagte Gingrich zu Kelly.

Alle drei Männer warten mit politischen Karrieren auf, waren einst selbst Teil des Establishments der Republikaner. Aber ihre besten Zeiten sind längst vorbei. Christie ist zwar noch Gouverneur von New Jersey, steht aber wegen eines Brücken-Skandals in der Kritik. Alle drei setzten auf Trump, wohl im Streben, Teil von etwas Großem zu sein, möglicherweise in der Hoffnung auf ein Amt, sollte er Präsident werden.

SEINE BOTSCHAFTER

Trumps Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway ist Wortakrobatin und Ausputzerin. Sie verdreht Journalisten die Worte im Mund oder antwortet einfach nicht auf Fragen. Dabei trägt sie immer ein Lächeln im Gesicht. Natürlich werde Trump die Wahl anerkennen, schließlich werde er ja gewinnen, erklärte sie etwa nach der dritten Fernsehdebatte, als dieser sich geweigert hatte, das Ergebnis - wie eigentlich üblich - von vornherein mitzutragen.

Corey Lewandowski hat Trump als Kandidaten mit aufgebaut - getreu nach seinem Motto: «Lasst Trump Trump sein!». Als die Umfragewerte im Sommer immer schlechter wurden, musste der Wahlkampfchef gehen. Wenige Tage später fing er als Kommentator bei CNN an, seitdem verbreitet er dort die Botschaften des Kandidaten. Seine Argumente sind stets auf einer Linie mit Trump.

SEINE MEDIEN

Mehrere Zeitungen haben mit ihrer Tradition gebrochen, indem sie dem republikanischen Kandidaten die Unterstützung verweigern. Publikationen am rechten Rand wie die Seite «Drudge Report» feiern Trump dagegen. Die Beziehung beruht auf Gegenseitigkeit: Der Unternehmer adelt ihre Verschwörungstheorien und halbgaren Geschichten, wenn er sie vor großem Publikum zitiert.

Die Nachrichtenseite «Breitbart News» operiert im ultrarechten Fahrwasser, hetzt seit Jahren gegen die Clintons und das Establishment der Republikaner. Sie stellte sich früh hinter Trump, seitdem stiegen die Nutzerzahlen Monat für Monat. Stephen K. «Steve» Bannon, Chef der Website, wurde im August Leiter von Trumps Stab.

Das Boulevardmagazin «National Enquirer» liegt in Supermärkten an jeder Kasse aus, manche Schlagzeilen und Berichte sind frei erfunden - so etwa über eine Drogensucht von Jeb Buch oder der Titel, Clinton habe nur noch wenige Monate zu leben. Die Postille erklärte im März ihre Unterstützung für Trump. Er schrieb im Vorwahlkampf sogar einen Gastbeitrag.