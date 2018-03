Energieminister Wladimir Demtschischin beschwichtigte jedoch bei einer Pressekonferenz, es habe sich im Atomkraftwerk Saporoschje um einen relativ harmlosen Zwischenfall gehandelt. «Nein, es gibt nichts Gefährliches», sagte er in Kiew.

Das «Problem» im leistungsstärksten Kernkraftwerk Europas sollte bis zu diesem Freitag beseitigt sein, fügte er hinzu. Diese Angaben wurden indirekt von der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) in Wien bestätigt. Es gebe keine Hinweise auf einen Atomunfall, hieß es. Ähnlich äußerte sich auch die Bundesregierung.

Der Defekt im dritten Reaktorblock, angeblich ein Kurzschluss, hat sich nach Angaben des Betreibers Energoatom bereits am 28. November ereignet. Die AKW-Leitung hatte darüber am nächsten Tag informiert. Erhöhte Radioaktivität sei nicht gemessen worden, hieß es. Energoatom teilte mit, der Defekt werde auf der internationalen Atom-Unfall-Skala Ines mit «unter Null» bewertet.

Jazenjuk hatte im Parlament von einem «Unfall» gesprochen und Demtschischin mit Nachdruck aufgefordert, Aufklärung über die Störung in dem Meiler mit insgesamt 6000 Megawatt Leistung zu geben. Der Energieminister solle Auskunft geben, welche Folgen der Defekt habe, sagte Jazenjuk örtlichen Medien zufolge. «Das ist eine technische Frage - und obwohl der dritte Block abgeschaltet ist, stellt er keine Gefahr dar», antwortete der neu ernannte Ressortchef. Jazenjuk wies Demtschischin auch an mitzuteilen, wann die normale Versorgung wieder aufgenommen wird. Der Strom war Medien zufolge gedrosselt worden.

Saporoschje liegt rund 570 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kiew und 200 Kilometer vom Kampfgebiet in der Ost-Ukraine entfernt. Der dritte Block war 1986 in Betrieb genommen worden. Im gleichen Jahr hatte sich im mittlerweile stillgelegten ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl ein schwerer Unfall ereignet. Nach einer Explosion im dortigen vierten Reaktorblock wirbelte eine hohe Feuersbrunst tagelang radioaktive Teilchen in die Luft. Von der Ukraine aus breitete sich die Wolke über weite Teile Westeuropas aus. Die Reaktortypen in beiden Kraftwerken sind aber nicht baugleich.