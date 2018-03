Brüssel (dpa) - Ungeachtet der heftigen Kritik will die EU-Kommission noch in diesem Jahr eine Einigung über das mit den USA geplante Freihandelsabkommen TTIP erzielen. «Wir arbeiten so hart wie möglich daran», sagte Handelskommissarin Cecilia Malmström bei einem EU-Ministertreffen in Brüssel.