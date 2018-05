Freundlich lächelnd wird der Papst in seinem Fiat 500 durch Washington DC gefahren. Vor seiner Ankunft in den USA, hat er drei Tage in Kuba verbracht. Foto: Olivier Doulier

Papst Franziskus verlässt in seinem Fiat 500 einen Flughafen nahe Washington DC, während im Vordergrund die vatikanische Flagge weht. Foto: Michael Reynolds

Papst Franziskus wird am Flughafen euphorisch von einer wartenden Menschenmenge begrüßt. Foto: Michael Reynolds

Der Papst hat in den USA ein sehr politisches und möglicherweise konfliktträchtiges Programm vor sich. Foto: Olivier Douliery

Der Papst wird nach seiner Landung von Präsident Obama und Kindern begrüßt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird fünf Tage in den USA verbringen. Foto: Michael Reynolds

«Angesichts der Dringlichkeit bin ich der Überzeugung, dass der Klimawandel ein Problem ist, das nicht länger einer kommenden Generation überlassen werden darf», sagte der Pontifex in seiner Ansprache bei der großen Willkommenszeremonie vor dem Weißen Haus. Obama dankte dem Argentinier für seinen Einsatz und sagte, der Schutz der Erde sei eine «heilige Pflicht».

Allein 15 000 Menschen versammelten sich auf der Südseite des Weißen Hauses, um den Papst bei seinem ersten Besuch in den USA willkommen zu heißen. In einer großen Zeremonie mit Militärparade und Musik wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche empfangen. Danach winkten Obama und Franziskus der Menge gemeinsam mit First Lady Michelle Obama vom Balkon des Weißen Hauses zu, bevor sich die beiden Männer zu einem längeren privaten Gespräch ins Oval Office zurückzogen.

Ein Thema war dort die «moralische Verantwortung», Flüchtlinge aufzunehmen, wie das Weiße Haus mitteilte. Zudem ging es um die «historische Chance, extreme Armut zu beenden», Versöhnung zwischen den Völkern, Menschenrechte und Religionsfreiheit - vor allem Themen, bei denen Obama und Franziskus eine gemeinsame Linie verfolgen.

Der Pontifex sprach auch das Thema Einwanderung an, das ihm besonders am Herzen liegt. «Als Sohn einer Einwandererfamilie freut es mich, Gast zu sein in diesem Land, das großenteils von solchen Familien aufgebaut wurde», sagte er. Der Papst erinnere die Menschen daran, dass Flüchtlingen aus Kriegsgebieten geholfen werden müsse, sagte Obama, und dankte Franziskus auch für seine «unbezahlbare Unterstützung» beim diplomatischen Neuanfang mit Kuba.

Das wichtige Treffen mit Obama bildete den Auftakt zum ersten vollen Besuchstag des Papstes in den USA. Anschließend fuhr er im offenen Wagen an der Parkpromenade National Mall entlang. Hunderttausende Menschen jubelten dem Papst zu und begrüßten ihn in den USA.

Danach traf sich Franziskus mit den etwa 400 US-amerikanischen Bischöfen. Er lobte sie für ihren Einsatz gegen sexuellen Missbrauch und rief die Kirche auf, alles zu tun, «um sicherzustellen, dass sich solche Verbrechen niemals wiederholen». Der jahrelange Missbrauch von Kindern hatte die katholische Kirche in den USA schwer erschüttert.

Zum Abschluss des Tages feierte der 78-Jährige seine erste Messe in den USA - und die erste Heiligsprechung überhaupt in dem Land. Der Papst sprach in der Basilika der unbefleckten Empfängnis den umstrittenen Franziskanerpater Junípero Serra heilig, der im 18. Jahrhundert das Christentum in Kalifornien verbreitet hatte.

Seinen ersten USA-Besuch setzt der Papst am Donnerstag mit einer historischen Rede vor dem US-Kongress fort. Danach reist er zu den Vereinten Nationen nach New York und zum Weltfamilientag nach Philadelphia weiter. Am Sonntag fliegt der Papst zurück nach Rom.