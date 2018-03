Orange wolle sich in keiner Form an politischen Debatten beteiligen, teilte der Konzern mit. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu forderte die französische Regierung nach der Mitteilung dazu auf, sich von «unglücklichen Äußerungen und Aktionen» von Orange zu distanzieren. Netanjahu beschrieb die Lage als «unverzeihliches absurdes Theater». Die französische Regierung hält rund ein Viertel der Orange-Anteile. «Ich rufe unsere besten Freunde dazu auf, mit lauter, klarer Stimme zu sagen, dass sie bedingungslos gegen jede Form des Boykotts gegen den jüdischen Staat sind», sagte Netanjahu.

Die Marke Orange ist über einen Lizenzvertrag mit Partner Communications seit Jahren in Israel präsent. Erst im April war ein ergänzter Vertrag bis 2015 bekanntgegeben worden. Menschenrechtsorganisationen forderten im Mai den Rückzug von Orange wegen Aktivitäten des Lizenzpartners in den von Israel besetzten Palästinensergebieten.

Eine entsprechende Ankündigung von Orange-Chef Stéphane Richard in Kairo löste nun die jüngsten Reaktionen aus. Kulturministerin Miri Regev forderte vom französischen Präsidenten François Hollande «Null Toleranz gegenüber Antisemitismus» und die Entlassung Richards. Auch das Simon-Wiesenthal-Zentrum verurteilte die Äußerungen und verlangte eine «Entschuldigung an das jüdische Volk». Partner-Chef Chaim Romano sagte, Orange werde «sehr viel zahlen» müssen, um den Schaden auszugleichen.

«Es ist nicht die Konzernpolitik, dass ein Betreiber, über den wir keinerlei Kontrolle haben, unsere Marke benutzt», verteidigte sich Orange-Chef Richard in der Zeitung «Le Monde». «All das hat nichts mit dem politischen Kontext zu tun.»

Der frühere französische Botschafter in Israel, Gérard Araud, sieht keine Verbindung zur Regierung, weil Orange ein privates Unternehmen sei. Über seinen Twitter-Account wies der inzwischen nach Washington entsandte Diplomat gleichzeitig darauf hin, die israelische Siedlungspolitik und ein Beitrag dazu seien illegal.

In Israel wird die Ankündigung von Orange als Boykott interpretiert. In der Nähe von Tel Aviv demonstrierten Angestellte von Partner Communications gegen die Äußerungen Richards und verdeckten das Orange-Logo mit großen israelischen Flaggen. Das Land wird wegen seiner Politik in den Palästinensergebieten immer wieder kritisiert - bis hin zu Boykottaufrufen.