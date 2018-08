«Unsere revolutionäre Streitmacht ist bereit, jede Art von Krieg zu führen, der von den US-Imperialisten angezettelt wird», sagte Kim in einer vom Blatt abgelesenen Rede zum 70. Gründungstag der herrschenden Arbeiterpartei.

Mit einer massiven Heerschau demonstrierte der «Atomwaffenstaat» Nordkorea militärische Stärke. Bei der Parade in Pjöngjang wurde auch eine veränderte Version der Interkontinentalrakete KN-08 vorgeführt, wie südkoreanische Medien berichteten.

Der in schwarzem Mao-Anzug gekleidete Kim erwähnte bei der vom Staatsfernsehen übertragenen Militärparade die Atomwaffen des Landes jedoch nicht. Vielmehr versprach er den Bürgern, neben der Landesverteidigung auch die Wirtschaft entwickeln zu wollen.

Kim hielt die Parade von einem Podium auf dem Kim-Il-Sung-Platz im Herzen der Hauptstadt ab. An seiner Seite waren hochrangige Militär- und Parteivertreter sowie das Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas Liu Yunshan, der die Nummer fünf der mächtigsten Politiker des Landes ist.

Lius Anwesenheit wurde in Südkorea auch als Zeichen der Solidarität Pekings mit dem kommunistischen Regime in Pjöngjang gewertet. Die Beziehungen Chinas zu dem traditionellen Verbündeten waren zuletzt abgekühlt.

Die KN-08, die eine Reichweite von 10 000 Kilometern haben soll, habe einen geänderten Gefechtskopf gehabt, berichtete der Rundfunksender KBS. Nordkoreas Streitkräfte hatten diese ungetestete Rakete bereits bei früheren Paraden vorgeführt. Allerdings hielten westliche Raketenexperten nach der Auswertung der Bilder von den Paraden die Waffe für eine Attrappe.

Tausende Soldaten marschierten am Samstag im Stechschritt und unter Trommelschlägen am Podium mit Kim vorbei. Über den Köpfen der Menschen zeigten Formationsflüge die Zahl 70. Neben Fahrzeugen mit Raketen verschiedener Reichweiten fuhren auch Panzer auf und wurden Drohnen gezeigt. Zehntausende Menschen jubelten mit bunten Papierblumen in den Händen.

Nach Berichten südkoreanischer Medien war es die fünfte Militärparade unter Kim Jong Un, der seit dem Tode seines Vaters Kim Jong Il Ende 2011 an der Spitze des verarmten, aber hochgerüsteten Landes steht.

Bei einem Treffen mit Kim am Freitagabend forderte Liu Yunshan das nordkoreanische Regime indirekt zur Wiederaufnahme der seit Jahren eingefrorenen Mehrparteiengespräche über das umstrittene Atomprogramm des Landes auf. Peking sei zur Zusammenarbeit mit Pjöngjang bereit, um die Sechser-Gespräche (Nordkorea, USA, China, Südkorea, Russland, Japan) fortzusetzen, wurde Liu von der amtlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zitiert. Seit 2006 unternahm Nordkorea drei Atomtests.