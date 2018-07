Propagandaplakate in den Straßen von Pjöngjang. Foto: Franck Robichon/Archiv

Die Raketen, vermutlich zwei modifizierte Waffensysteme des veralteten russischen Scud-Typs sowie eine nordkoreanische Mittelstreckenrakete des Typs Rodong, seien zwischen 05.45 und 06.40 Uhr Ortszeit von der nordkoreanischen Stadt Hwangju in Richtung des Japanischen Meers gestartet worden.

«Die Raketen flogen zwischen 500 und 600 Kilometer, weit genug, um ganz Südkorea zu erfassen», heißt es in der Mitteilung der südkoreanischen Militärführung.

Die japanische Regierung protestierte gegen den erneuten Abschuss ballistischer Raketen durch Nordkorea. Dies sei ein klarer Verstoß gegen UN-Resolutionen, erklärte die Regierung in Tokio in einer Stellungnahme. Auch hinsichtlich der Sicherheit des Luft- und Seeverkehrs sei das Verhalten Nordkoreas extrem problematisch. Japan überbrachte Nordkorea seinen Protest über diplomatische Kanäle in Peking. Beide Länder unterhalten keine diplomatischen Beziehungen.

Nordkorea hat in den vergangenen Wochen mehrere Raketentests durchgeführt, unter anderem auch von einem U-Boot.

Am vergangenen Dienstag hatten Washington und Seoul ihre Entscheidung bekanntgegeben, das Raketenabwehrsystem THAAD in der südkoreanischen Stadt Seongju, knapp 300 Kilometer südlich von Seoul, zu stationieren. Nordkorea drohte daraufhin mit Vergeltung.