Israels Premier Benjamin Netanjahu in Washington: Er will im Kongress eine Rede halten und dabei für eine harte Haltung bei den Atomverhandlungen mit dem Iran werben. Foto: Pete Marovich

Er steht den Gesprächen sehr skeptisch gegenüber. Als Affront gegen Präsident Barack Obama will Netanjahu die Rede nicht verstanden wissen. Sie war mit Obama allerdings nicht abgesprochen, was das Verhältnis zwischen Washington und Jerusalem weiter belastet haben dürfte. Obama empfängt ihn nicht - mit der offiziellen Begründung, dass in zwei Wochen Parlamentswahlen in Israel stattfinden. Auch kein anderes hohes Regierungsmitglied trifft Netanjahu. Die Spannungen zwischen beiden Ländern sind die schwersten seit Jahren.

Netanjahu, der am gestrigen Montag vor der pro-israelischen Lobby-Organisation Aipac sprach, betonte, es habe in der Vergangenheit schon mehrfach Differenzen zwischen Washington und Jerusalem gegeben. Die hätten der Allianz nicht geschadet. Mit Blick auf die Atomverhandlungen sagte er, in seiner Rede gehe es um die «potenzielle Einigung mit dem Iran, die das Überleben Israels gefährden könnte».