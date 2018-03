Putin habe sich zudem erneut für einen direkten Dialog zwischen den Aufständischen in der Krisenregion und der Regierung in Kiew ausgesprochen, teilte die Führung in Moskau mit.

Mit Merkel sei sich der Kremlchef einig gewesen, dass die Außenminister von Deutschland, Russland, der Ukraine und Frankreich ihre Gespräche fortsetzen sollten. Die vier Ressortchefs kommen an diesem Montag in Berlin zu erneuten Ukraine-Verhandlungen zusammen.

In Kiew teilte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko mit, er habe Merkel bei einem Telefonat über zunehmende Gefechte im Unruhegebiet unterrichtet. Die moskautreuen Separatisten würden die vereinbarte Feuerpause nicht einhalten und auch weiterhin aus Russland über die Grenze mit Nachschub versorgt werden.

Poroschenko wolle Merkel an diesem Sonntag in Paris persönlich über die Lage informieren, hieß es. Beide Politiker sollen sich am Rande des Solidaritätsmarschs für die Opfer der Gewalttaten kurz treffen.