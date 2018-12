Der griechische Regierungschef Tsipras (r) und Frankreichs Präsident Hollande geben in Athen eine Pressekonferenz. Foto: Yannis Kolesidis

«Die nächsten Wochen werden von entscheidender Bedeutung sein», sagte Hollande vor dem griechischen Parlament. «Wenn Griechenland seine Verpflichtungen einhält, dann wird auch die Diskussion über eine Linderung der Schuldenlast eröffnet werden.»

Gastgeber Tsipras hatte zuvor bei einem Treffen der beiden Regierungschefs betont, sein Land habe bereits wichtige Auflagen der internationalen Kreditgeber verwirklicht. Die griechische Regierung hat vor, das Reformpaket bis Ende November zu verwirklichen. «Die Reformen stehen nicht zur Debatte, sie werden umgesetzt», sagte Tsipras bei einer Pressekonferenz mit Hollande.

Allerdings forderte Tsipras von den europäischen Partnern, auch ihre Zusagen einzuhalten. «Ich bin sicher: Das Thema Grexit (Griechenlands Austritt aus der Eurozone) ist bei manchen noch nicht vom Tisch.» Das wiederum sah sein französischer Gesprächspartner anders: «Wenn beide Seiten sich an ihre Zusagen halten, ist der Grexit kein Thema», versicherte Hollande.

Den Politikern im griechischen Parlament erklärte der Staatspräsident, Frankreich stehe vor ähnlichen Reformen und Herausforderungen. «Ich weiß, was das griechische Volk in der Krise durchgemacht hat.» Gerade deshalb werde Frankreich Griechenland auf Wunsch auch weiterhin unterstützen, so zum Beispiel bei der Umstrukturierung der Finanzbehörden.

Die Reformen dürften jedoch nicht die Rechte der griechischen Bevölkerung infrage stellen, «beispielsweise das Recht auf ein Dach über dem Kopf - und damit meine ich die Beschlagnahmung des Wohneigentums», sagte der sozialistische Staatspräsident mit Blick auf die erbitterte Debatte um das griechische Wohneigentum. Private Gläubiger sollen künftig auch mit der sogenannten «Erstwohnung» für ihre Kredite haften.