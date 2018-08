Den Vereinten Nationen sei es nicht gelungen, die Menschen in dem Land zu schützen, heißt es in dem Bericht «Failing Syria» (Versagen in Syrien) zum vierten Jahrestag des Beginns des Aufstands gegen Präsident Baschar al-Assad am 15. März 2011.

2014 hätten die Syrer das blutigste Jahr des Konflikts erlebt, heißt es in dem Bericht der 21 Organisationen, darunter Oxfam, World Vision, Pax Christi International, Save the Children und Handicap International. Allein im vergangenen Jahr seien 76 000 Menschen getötet worden, mehr als ein Drittel der Toten der vierjährigen Gewalt. Seit 2011 kamen insgesamt 220 000 Menschen ums Leben.

Die Zahl der kaum zu erreichenden Hilfebedürftigen habe sich innerhalb eines Jahres auf 4,8 Millionen mehr als verdoppelt. 5,6 Millionen Kinder seien auf Hilfe von außen angewiesen, fast ein Drittel mehr als im Vorjahr.

«Die bittere Realität ist, dass der UN-Sicherheitsrat die UN-Resolutionen nicht umgesetzt hat», sagte Kathrin Wieland von Save the Children. «Das vergangene Jahr war das dunkelste seit Ausbruch dieses fürchterlichen Krieges.»

Auch buchstäblich versinkt Syrien zunehmend in Finsternis, wie Satellitenbilder seit 2011 zeigen. Mittlerweile liegen nachts 83 Prozent des Landes im Dunkeln. In den am schlimmsten betroffenen Gebieten wie Aleppo sind 97 Prozent der Beleuchtung erloschen. «Die seit vier Jahren andauernde Gewalt hat die Infrastruktur in weiten Teilen des Landes zerstört und die Stromversorgung drastisch reduziert», erklärte der Generalsekretär von Care Deutschland-Luxemburg, Karl-Otto Zentel.

«Diese schlimmste humanitäre Krise unserer Zeit sollte eigentlich große globale Unterstützung auslösen, stattdessen geht die Hilfe weiter zurück», klagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, António Guterres. Weil keine politische Lösung in Sicht sei, gebe es für die 3,9 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei, im Libanon, in Jordanien, im Irak und in Ägypten keine Aussicht auf eine Rückkehr in ihre Heimat. Weitere 4,8 Millionen seien Vertriebene im eigenen Land - mehr als 212 000 von ihnen in belagerten Kampfzonen.

Für immer mehr Kinder wird der Krieg in Syrien zum bitteren Überlebenskampf. Nach Schätzungen des UN-Kinderhilfswerkes (Unicef) sind rund 14 Millionen Kinder und Jugendliche in der Region direkt oder indirekt von dem Konflikt betroffen. «Unsere Prioritäten sind sauberes Wasser, Schulbildung und Hilfe für traumatisierte Kinder», sagte die Leiterin von Unicef in Syrien, Hanaa Singer.

Die Hilfsappelle von Unicef fänden aber kaum noch Resonanz. «Wir schätzen, dass wir in diesem Jahr 297 Millionen US-Dollar (rund 280 Mio. Euro) für unsere Operationen in Syrien brauchen werden, davon sind bisher erst drei Prozent eingegangen», sagte Singer der Deutschen Presse-Agentur. Für die Einsätze in der Konfliktregion veranschlagt Unicef dieses Jahr 903,5 Millionen Dollar.

Schon 2013 waren die Hilfen der Vereinten Nationen nur zu 71 Prozent finanziert, 2014 seien es nur noch 57 Prozent gewesen. «Die Lage in Syrien wird immer dramatischer, noch nie mussten die Vereinten Nationen in einer Krise so viel Hilfe leisten», heißt es im Bericht der 21 Hilfsorganisationen.

Robert Lindner von Oxfam forderte: «Die Regierungen einflussreicher Staaten müssen endlich dafür sorgen, dass der Konflikt nicht weiter angeheizt wird und dass die Nothilfemaßnahmen massiv ausgeweitet werden.» Sie müssten den Druck auf die Konfliktparteien erhöhen.