Es sei unklar, ob der Südkoreaner Ban um diesen Besuch gebeten habe oder ob ihn das kommunistische Regime in Pjöngjang eingeladen habe, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Montag unter Berufung auf einen Informanten bei den Vereinten Nationen in New York. Wann der Besuch stattfinden soll, war unklar.

Ein Sprecher Bans bestätigte die Angaben nicht. Der Generalsekretär habe aber wiederholt gesagt, er sei bereit, «eine Rolle zu spielen, um den Dialog sowie Stabilität und Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu fördern», hieß es.

Es werde erwartet, dass der UN-Chef bei seinem ersten Besuch in Nordkorea auch Machthaber Kim Jong Un treffen wird und dass beide dabei auch über das umstrittene nordkoreanische Atomprogramm sprechen werden, berichtete Yonhap. Es wäre der erste Besuch eines UN-Generalsekretärs in dem Land seit mehr als 20 Jahren.

Ban hatte mehrfach seine Bereitschaft zu einem Besuch in Nordkorea in der Hoffnung geäußert, dadurch auch die Beziehungen zwischen beiden koreanischen Staaten zu verbessern. Allerdings hatte Nordkorea im Mai dieses Jahres nach anfänglicher Zusage eine geplante Reise Bans zum innerkoreanischen Industriepark in der grenznahen Stadt Kaesong doch nicht erlaubt. Die Absage wurde in Südkorea auch als Brüskierung Bans gewertet.