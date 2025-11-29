Sonntag, 30. November 2025

zurück
Kalenderblatt

Was geschah am 30. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

29.11.2025 UPDATE: 29.11.2025 23:57 Uhr 50 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. November 2025

Namenstag

Andreas, Folkhard, Gerwald

Historische Daten

2015 - Der Internationale Währungsfonds (IWF) beschließt, dass Chinas Währung Yuan (auch Renminbi genannt) neben US-Dollar, britischem Pfund, japanischem Yen und Euro zur fünften Welt-Reservewährung wird. Die Entscheidung wird zum 1. Oktober 2016 wirksam.

2010 - Der Staat darf eine angekaufte Steuer-CD auch dann für Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung nutzen, wenn die Bankdaten ursprünglich gestohlen wurden. Das geht aus einem in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hervor.

2005 - In ihrer ersten Regierungserklärung skizziert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die politischen Grundlagen der schwarz-roten Koalition. Auch kündigt sie einen entschiedenen Kampf gegen den Terrorismus an.

1990 - Die Berliner Justizbehörden erlassen Haftbefehl gegen den früheren DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker wegen gemeinschaftlichen Totschlags in mehreren Fällen.

1975 - Der Jazz-Pianist Keith Jarrett veröffentlicht "The Köln Concert", bis heute mit mehr als 3,5 Millionen verkauften Kopien das erfolgreichste Soloalbum der Jazz-Geschichte.

Geburtstage

1965 - Ben Stiller (60), amerikanischer Schauspieler ("Verrückt nach Mary", "Meine Braut, ihr Vater und ich")

1955 - Billy Idol (70), britischer Rocksänger ("Rebel Yell", "White Wedding")

1950 - Wolfgang Niersbach (75), deutscher Sportfunktionär, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) 2012-2015

1935 - Woody Allen (90), amerikanischer Regisseur und Schauspieler ("Der Stadtneurotiker", "Manhattan", "Midnight in Paris")

Todestage

1900 - Oscar Wilde, irischer Schriftsteller ("Das Bildnis des Dorian Gray", "Das Gespenst von Canterville"), geb. 1854

© dpa-infocom, dpa:251129-930-359568/1

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.