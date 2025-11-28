Samstag, 29. November 2025

zurück
Kalenderblatt

Was geschah am 29. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

28.11.2025 UPDATE: 28.11.2025 23:57 Uhr 54 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. November 2025

Namenstag

Cuthbert

Historische Daten

2024 - Nach Bekanntwerden eines detaillierten FDP-Strategiepapiers ("D-Day"-Papier) zum Ausstieg aus der Ampelkoalition treten FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai und Bundesgeschäftsführer Carsten Reyman zurück. Führende Liberale hatten zuvor betont, die Formulierung "D-Day" sei nicht benutzt worden. Der frühere Bundesjustizminister Marco Buschmann folgt Djir-Sarai auf dessen Posten.

1970 - Die erste Folge der Krimiserie "Tatort" wird ausgestrahlt. In "Taxi nach Leipzig" debütiert Walter Richter als Kommissar Trimmel.

1965 - In Hamburg gründen Betreiber von Bahnen, Bussen und Fähren den weltweit ersten Verkehrsverbund. Innerhalb des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) gilt von nun an: ein Fahrplan, ein Tarif, eine Fahrkarte.

1960 - Der Deutschlandfunk (DLF) und die Deutsche Welle (DW) als Auslandsrundfunk werden als Rundfunkanstalten des Bundes mit Sitz in Köln gegründet.

1935 - Ein Jahr vor den Olympischen Spielen wird in Berlin die Deutschlandhalle als weltgrößte Mehrzweckhalle eröffnet. Die Nationalsozialisten nutzten sie für Massenveranstaltungen, bekannt wurde sie auch durch die Schau "Menschen, Tiere, Sensationen".

Geburtstage

2000 - Yann Aurel Bisseck (25), deutsch-kamerunischer Fußballspieler (Inter Mailand, deutscher Nationalspieler seit 2025)

1960 - Cathy Moriarty (65), amerikanische Schauspielerin ("Wie ein wilder Stier")

1937 - Jo Brauner (88), deutscher Nachrichtensprecher, Chefsprecher der "Tagesschau" 2000-2004

1925 - Ernst Happel, österreichischer Fußballspieler (siebenmaliger österreichischer Meister mit dem SK Rapid Wien) und -trainer (deutscher Meister mit dem HSV 1982,1983), gest. 1992

Todestage

2010 - Peter Hofmann, deutscher Operntenor und Rocksänger (Wagnerinterpret, Hauptrolle in "Das Phantom der Oper", CD "Love Me Tender"), geb. 1944

© dpa-infocom, dpa:251128-930-356698/1

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.