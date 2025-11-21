Samstag, 22. November 2025

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. November 2025

Namenstag

Cäcilia

Historische Daten

2010 - Die Bundeswehr soll von 240.000 auf etwa 185.000 Soldaten verkleinert werden. Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) gibt in Dresden die ersten Eckpunkte seiner Reform bekannt. Die allgemeine Wehrpflicht soll ab Juli 2011 ausgesetzt werden.

2005 - Angela Merkel wird zur ersten deutschen Bundeskanzlerin gewählt. Die CDU-Vorsitzende erhält im Bundestag mit 397 Ja-Stimmen eine klare Mehrheit. An der Wahl beteiligen sich 612 der insgesamt 614 Abgeordneten.

2000 - Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe weist milliardenschwere Entschädigungsforderungen von Alteigentümern für die Enteignungen während der sowjetischen Besatzungszeit und in der DDR ab.

1995 - Die britische Serienmörderin Rosemary West wird wegen der Ermordung von zehn Frauen und Mädchen in ihrem "Horrorhaus" in der britischen Stadt Gloucester zu zehnmal lebenslanger Haft verurteilt.

1950 - Zum ersten Mal nach Ende des Zweiten Weltkriegs kommt es wieder zu einem Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. In Stuttgart gewinnt Deutschland gegen die Schweiz mit 1:0.

Geburtstage

1965 - Mads Mikkelsen (60), dänischer Schauspieler ("Casino Royale", "Tage des Zorns")

1940 - Frank Duval (85), deutscher Komponist (zahlreiche Werke für TV-Produktionen), Schlagersänger ("Angel of Mine") und Schauspieler

1940 - Terry Gilliam (85), amerikanischer Regisseur ("Die Ritter der Kokosnuß", "Brazil"), Gründungsmitglied der britischen "Monty Python"-Gruppe

1890 - Charles de Gaulle, französischer Politiker und General, Staatspräsident 1958-69, während des Zweiten Weltkriegs vom englischen Exil aus Oberhaupt des französischen Widerstandes, gest. 1970

Todestage

2020 - Geert Müller-Gerbes, deutscher Journalist und Talkmaster (RTL-Verbrauchersendung "Wie Bitte?"), geb. 1937

