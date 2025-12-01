Dienstag, 02. Dezember 2025

zurück
Kalenderblatt

Was geschah am 2. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

01.12.2025 UPDATE: 01.12.2025 23:57 Uhr 48 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Dezember 2025

Namenstag

Bibiana, Luzius

Historische Daten

2000 - Der Geschichtsprofessor Eckhard Freise aus Münster knackt als erster den Millionen-Jackpot der RTL-Sendung "Wer wird Millionär?".

1990 - Die bisherige Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP gewinnt die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl.

1975 - Südmolukkische Terroristen überfallen einen Zug in den Niederlanden und nehmen zahlreiche Passagiere als Geiseln. Der Zugführer und zwei Fahrgäste werden erschossen. Erst nach 13 Tagen kapitulieren die Geiselnehmer.

1925 - Mehrere große deutsche Chemiekonzerne, unter ihnen Bayer, Agfa, Hoechst und BASF, fusionieren zur IG Farben (Interessengemeinschaft Farbenindustrie), dem damals größten Chemieunternehmen der Welt.

1805 - Bei Austerlitz in Böhmen schlägt der französische Kaiser Napoleon ein zahlenmäßig überlegenes österreichisch-russisches Heer und versetzten so dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation den Todesstoß. Mindestens 15.000 Mann sterben, andere Quellen sprechen von fast 30.000 Toten.

Geburtstage

1960 - Deb Haaland (65), amerikanische Politikerin, bekleidete als erste amerikanische Ureinwohnerin einen Ministerposten im US-Kabinett (Innenministerin 2021-2025)

1960 - Justus von Dohnányi (65), deutscher Schauspieler ("Männerherzen", "Das Experiment", Filmregie: "Bis zum Ellenbogen")

1950 - Ursela Monn (75), deutsch-schweizerische Schauspielerin ("Novemberkatzen", "Ein Mann will nach oben")

1940 - Günter Krämer (85), deutscher Theaterregisseur und -intendant (Generalintendant der Bühnen der Stadt Köln 1995-2002)

Todestage

2020 - Valéry Giscard d'Estaing, französischer Politiker, Staatspräsident 1974-1981, geb. 1926

© dpa-infocom, dpa:251201-930-367376/1

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.