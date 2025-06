Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Juni 2025

Namenstag

Lothar, Vitus

Historische Daten

2020 - US-Präsident Donald Trump will Deutschland mit dem Abzug von fast 10.000 Soldaten für aus seiner Sicht zu geringe Militärausgaben bestrafen. Von seinerzeit 34.500 Soldaten sollen nur 25.000 übrig bleiben.

2000 - Der russische Präsident Wladimir Putin beginnt seinen ersten Besuch als Staatschef in Deutschland. Von Bundeskanzler Gerhard Schröder wird er mit militärischen Ehren empfangen.

1950 - Der Bundestag beschließt den Beitritt der Bundesrepublik zum Europarat.

1535 - Bischöfliche Soldaten beenden in Münster nach 16 Monaten die Herrschaft der Täufer. Die Anführer werden gefoltert und hingerichtet. Die radikale Abspaltung der Reformationsbewegung hatte unter anderem die Geldwirtschaft abgeschafft, Kirchen und Klöster zerstört und die Vielfrauenehe eingeführt.

1215 - Der englische König Johann Ohneland unterzeichnet die Magna Charta. Sie gilt als Grundstein der parlamentarischen Demokratie in Großbritannien. In Teilen ist die Magna Charta bis heute in Kraft und gilt als eines der wichtigsten Verfassungsdokumente des Königreichs.

Geburtstage

1980 - Julian Reichelt (45), deutscher Journalist, Vorsitzender der "Bild"-Chefredaktionen 2017-2021

1953 - Xi Jinping (72), chinesischer Politiker, Staatspräsident seit 2013

1950 - Heidi Schüller (75), deutsche Leichtathletin, Fernsehmoderatorin und Ärztin, spricht 1972 in München als erste Frau den Olympischen Eid

1950 - Lakshmi Mittal (75), britisch-indischer Unternehmer (ArcelorMittal), galt zeitweise als einer der reichsten Menschen der Welt

Todestage

2010 - Heidi Kabel, deutsche Volksschauspielerin (Hamburger Ohnsorg-Theater), geb. 1914