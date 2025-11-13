Freitag, 14. November 2025

Kalenderblatt

Was geschah am 14. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

13.11.2025 UPDATE: 13.11.2025 23:57 Uhr 51 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. November 2025

Namenstag

Alberich, Nikolaus, Sidonius

Historische Daten

2015 - Bei einer Testfahrt auf der neuen Hochgeschwindigkeits-Strecke in der Nähe von Eckwersheim bei Straßburg entgleist ein TGV. Elf Menschen kommen ums Leben. Unglücksursache war überhöhte Geschwindigkeit.

2010 - In Abu Dhabi wird der 23-jährige Sebastian Vettel neuer Formel-1-Weltmeister. Nach Michael Schumacher ist er der zweite deutsche Titelträger und bis dahin jüngste Champion in der Königsklasse des Motorsports.

1990 - Deutschland und Polen unterzeichnen den deutsch-polnischen Grenzvertrag, in dem unter anderem die Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze bestätigt wird.

1940 - In der Nacht zum 15. November wird das Zentrum der englischen Stadt Coventry bei einem Bombenangriff der deutschen Luftwaffe fast vollständig zerstört.

1475 - Die Hochzeit des zukünftigen Herzogs von Bayern-Landshut und einer polnischen Königstochter wird mit einem rauschenden Fest gefeiert. 10.000 Landshuter dürfen eine Woche lang kostenlos essen, trinken und feiern, es gibt Reiter- und Ritterspiele. Seit 1903 wird die Landshuter Hochzeit alle vier Jahre als mehrwöchiges historisches Fest nachgespielt (nächstes Mal: 2027).

Geburtstage

1957 - Wolfgang Hoppe (68), deutscher Bobfahrer, Goldmedaillen im Zweier- und Vierer-Bob bei den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo

1955 - Matthias Herget (70), deutscher Fußballspieler (KFC Uerdingen, Nationalspieler 1983-1988)

1948 - König Charles III. (77), britischer König seit 2022

1925 - Carola Stern, deutsche Schriftstellerin und Journalistin ("Doppelleben"), gest. 2006

Todestage

1825 - Jean Paul, deutscher Schriftsteller ("Flegeljahre"), geb. 1763

