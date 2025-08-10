Was geschah am 11. August?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. August 2025
Namenstag
Donald, Klara, Susanna
Historische Daten
2015 - Der Internet-Konzern Google kündigt einen Riesen-Umbau an. Die Onlineaktivitäten, allen voran die Suchmaschine, werden von den restlichen Geschäftsbereichen getrennt. Dazu wird ein neuer Mutterkonzern mit dem Namen Alphabet geschaffen.
1995 - Die USA wollen künftig vollständig auf unterirdische Atomversuche verzichten, gibt Präsident Bill Clinton in Washington bekannt.
1990 - Die Liberalen aus beiden Teilen Deutschlands vereinigen sich in Hannover zur gesamtdeutschen Freien Demokratischen Partei (FDP).
1985 - Der deutsche Formel-1- und Sportwagenpilot Manfred Winkelhock verunglückt bei einem Langstrecken-Rennen im kanadischen Mosport Park schwer. Er stirbt am folgenden Tag.
1955 - Bei Freudenstadt (Baden-Württemberg) kollidieren zwei amerikanische Truppentransportmaschinen in der Luft. Alle 66 Soldaten an Bord sterben.
Geburtstage
1965 - Andreas Bovenschulte (60), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen seit 2019
1965 - Viola Davis (60), amerikanische Schauspielerin ("How to Get Away with Murder")
1950 - Stephen Wozniak (75), amerikanischer Erfinder und Unternehmer, gründet 1976 zusammen mit Steve Jobs die Computer-Firma Apple
1905 - Kurt Gerstein, deutscher Widerstandskämpfer, seine Rolle im Zweiten Weltkrieg wurde bekannt durch den Film "Der Stellvertreter", gest. 1945
Todestage
1980 - Willi Forst, österreichischer Schauspieler und Regisseur ("Wiener Blut", "Die Sünderin"), geb. 1903
© dpa-infocom, dpa:250810-930-896817/1