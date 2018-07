Von Christoph Slangen, RNZ Berlin

Berlin. Ulrike Mascher ist Präsidentin des Sozialverbandes VdK.

Die Gesellschaft wird immer älter. Welche Aufgaben müssen gelöst werden, um diesen demografischen Wandel zu bewältigen?

Wir müssen das Potenzial an Erwerbstätigen endlich aktivieren. Es ist ziemlich unbefriedigend, dass Arbeitgeber ständig über den Fachkräftemangel der Zukunft phantasieren, aber aktuell zu wenig dagegen tun. Frauen wollen oft mehr als nur Teilzeit arbeiten, stehen jedoch vor Problemen. Mangels entsprechender Arbeitsorganisation, Arbeitszeitregelungen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten geht das oft nicht. Die Quote von Jugendlichen ohne Schulabschluss ist weiter viel zu hoch. Schließlich benötigen wir auch für Ältere bessere Chancen. Zwar sind mehr von ihnen länger in Arbeit. Doch wer älter als 55 Jahre ist und seinen Job verliert, hat es noch immer extrem schwer, einen Anschluss zu finden.

Die Kanzlerin wirbt für mehr Zuwanderung. Ist das die Lösung?

Schon spannend: In den 90er Jahren war Zuwanderung für die Union das größte Tabu, nun fordert die Kanzlerin sie. Zuwanderer sind aus meiner Sicht willkommen. Auf Zuwanderung zu setzen, ist jedoch keine Strategie gegen den demografischen Wandel. Wir haben gesehen, dass hoch qualifizierte Zuwanderer oft nicht dauerhaft in Deutschland geblieben sind. Sie hatten Probleme mit dem Familiennachzug oder auch mit ihrer Umgebung, wenn sie etwas fremd aussahen. Die Anerkennung von Berufsabschlüssen von Menschen aus Nicht-EU-Ländern ist trotz aller Ankündigungen immer noch sehr schwierig. Auch da gilt: Hausaufgaben machen!

Inzwischen wird eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit bis auf 69, gar 70 Jahre gefordert. Werden die Menschen überfordert?

Politik und Wirtschaft sollten dafür sorgen, dass die Menschen erst einmal bis 65 in den Betrieben akzeptiert werden und qualifiziert arbeiten können. Da die Rente mit 67 bereits eingeführt ist, sollte man jetzt nicht über neue Altersgrenzen diskutieren. Manche wollen ja eine automatische Verlängerung der Lebensarbeitszeit, die ständig mit der Lebenserwartung steigt. Eine solche Rolltreppe der Altersgrenzen nach oben, ohne politische Debatten, halte ich für falsch.

Nein. Es ist heute schon kein Problem, seine Rentenansprüche innerhalb der EU mitzunehmen und Renten auch im Nicht-EU-Ausland ausgezahlt zu bekommen. Ich fürchte, dass die Angleichung der sozialen Sicherungssysteme ein Vehikel für weitere Rentenkürzungen sein soll. Solange nicht geklärt ist, ob man sich bei den Sozialstandards an dem Niveau Griechenlands oder nordeuropäischer Länder ausrichtet, bin ich sehr skeptisch.