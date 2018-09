Christoph Slangen, RNZ Berlin

Berlin. Professor Bernd Raffelhüschen (57, Foto: dpa) ist Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge der Universität Freiburg.

Arbeitsministerin Andrea Nahles sagt, das Rentenpaket sei kein Geschenk, sondern verdient. Hat sie Recht?

Das Rentenpaket ist falsch. Es ist nicht generationengerecht, wenn man Menschen durch den Beitrags- oder Steuerzahler bezuschusst und dann vorzeitig in den Ruhestand schickt. Wer mit 63 in Rente geht, hat eine längere Rentenlaufzeit und er hat eine verkürzte Einzahlungszeit im Vergleich zu demjenigen, der mit 65 oder noch später in Rente geht. Damit ist es mathematisch richtig, einen Abschlag bei vorzeitigem Rentenbezug zu nehmen. Das lernt jeder im 9. Schuljahr.

Rechnen Sie durch die 63er-Regelung mit einer Frühverrentungswelle?

Ich rechne damit, dass es nur Ausnahmefälle sein werden, die mit 61 in die Arbeitslosigkeit gehen, um mit 63 die Rente zu beanspruchen. Das ist nicht das Problem. Der Kern ist, dass wir auf 65, 66 oder 67 Jahre als Renteneintrittsalter kommen müssen. Nahles schafft ein Privileg für die Privilegierten: Wer von Anfang an nach der Lehre 45 Jahre gearbeitet hat, verfügt über eine sehr auskömmliche Rente. Das sind Facharbeiter, die oft im Leben an der Beitragsbemessungsgrenze verdient und auch viel eingezahlt haben. Sie haben sich eine gute Rente verdient. Ihnen wird noch ein Zuckerstückchen gegeben, auf Kosten der Beitragszahler.

Ex-Kanzler Gerhard Schröder hält das Rentengesetz für falsch.

Der Altkanzler hat Recht. Es geht ja nicht nur um die Rente mit 63, sondern auch um die Mütterrente, die noch teurer ist. Das wird die Rentenbeiträge langfristig um 1,5 bis 2 Prozentpunkte belasten. Wir werden die vorgesehene Beitragshöhe von maximal 22 Prozent bis 2030 nicht halten können, sondern ohnehin bei 25 Prozent landen. Mit dem Rentenpaket der Koalition droht ein Beitragssatzanstieg auf bis zu 27 Prozent. Das heißt, dass es eine Agenda 2030 wird geben müssen. Wir belasten zukünftige Generationen durch Geschenke, die die Beschenkten vielleicht gar nicht haben wollten, wenn sie wüssten, was der Preis ist. Wissen die Mütter von heute, dass ihre Kinder die Kosten zahlen? Es ist grenzenlos absurd.

Was kommt auf die Beschäftigten und Rentner der Zukunft zu?

Die Agenda 2010 und die Einführung der Rente mit 67 haben zwar dem bis 2030 drohenden Beitragssatz von über 30 Prozent entgegengewirkt. Doch das Problem ist nicht gelöst und die Koalition verschärft es. Wir müssen demnächst über die Rente mit 68 oder 69 Jahren debattieren.