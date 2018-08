Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident David McAllister ist CDU-Spitzenkandidat bei der Europawahl.

Die Polen setzen weiter auf Kohle, die Franzosen auf Kernenergie, die Niederländer freuen sich über unsere Stromüberschüsse - ist Deutschlands Energiewende tatsächlich Vorbild für Europa?

Deutschland geht mit der Energiewende den Schritt in die Industriegesellschaft der Zukunft. Jedes Land in Europa setzt derzeit noch seine eigenen Akzente. Wir sollten in Europa eine Energiepolitik der getrennten Wege überwinden und schrittweise zu einem gemeinsamen Energie-Binnenmarkt kommen.

Vor einem Jahr sind Sie als Ministerpräsident bei der Landtagswahl knapp gescheitert, jetzt das Comeback: Was reizt Sie an der Aufgabe, die CDU in den Europawahlkampf zu führen?

Ich bin überzeugter Europäer. Die europäische Einigung ist ein einzigartiges Erfolgsprojekt. Deutschland kann auf Dauer nur in einem starken Europa erfolgreich sein. Ich möchte die Zukunft Europas aktiv mitgestalten. Deshalb habe ich mich ganz bewusst für eine neue parlamentarische Herausforderung in Straßburg beziehungsweise Brüssel entschieden.

Ihr SPD-Kontrahent bei der Europawahl Martin Schulz will nach der Wahl Präsident der EU-Kommission werden. Wird er dafür am Ende doch noch die Unterstützung der Union erhalten?

Europa steht vor einer Richtungsentscheidung. Wirtschaftliche Stärke und soziale Gerechtigkeit gehören zusammen. Die europäischen Sozialisten stehen beispielsweise für mehr bürokratischen Zentralismus und für die europaweite Vergemeinschaftung der Schulden. Das ist nicht unsere Politik. Wir sorgen dafür, dass der Euro stabil bleibt und Europa gestärkt aus der Krise kommt. Deshalb kämpfen wir dafür, dass die Europäische Volkspartei die stärkste Fraktion im Europaparlament bleibt und der neue Kommissionspräsident wieder ein Christdemokrat sein wird.

Wie sehr fürchtet die Union bei der Europawahl die AfD?

Wir nehmen die Sorgen und kritischen Fragen der Menschen mit Blick auf Europa sehr ernst. Für viele Menschen haben die EU und ihre Institutionen wenig mit der eigenen Lebenswirklichkeit zu tun. Darauf muss man eingehen und das Vertrauen der Bürger in die EU wieder stärken. Die CDU möchte ein bürgernahes, demokratisches und transparentes Europa, das sich nicht in bürokratischem Klein-Klein verzettelt, sondern auf die großen Zukunftsaufgaben konzentriert.

Stichwort Euro-Krise: Wäre es nicht Zeit, den Wählern reinen Wein einzuschenken und zu sagen, dass das nächste Milliarden-Hilfspaket für Griechenland nur noch eine Frage der Zeit ist?

Die Euro-Stabilisierungspolitik zeigt erste erkennbare Erfolge. Spanien und Irland haben den Rettungsschirm wieder verlassen. Auch in Griechenland gibt es erste Fortschritte. Angela Merkel weist aber völlig zu Recht darauf hin, dass die Krise noch nicht überwunden ist. Jetzt gilt es, überall Kurs zu halten.

Bundespräsident Joachim Gauck fordert international eine stärkere Rolle Deutschlands und auch die Übernahme militärischer Verantwortung. In Afrika gibt es bereits enge Kooperation mit den Franzosen. Wann ist die Zeit für eine europäische Armee gekommen?

Wir wollen den Weg der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik weitergehen. Es geht darum, die militärischen Fähigkeiten der Europäer besser aufeinander abzustimmen und gemeinsam zum Einsatz zu bringen. Im Entwurf des Wahlprogramms strebt die CDU langfristig eine europäische Armee an. Dabei geht es uns immer um eine enge Zusammenarbeit mit der Nato.