Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Wolfgang Schäuble (71, CDU) ist seit 2009 Bundesfinanzminister.

Herr Schäuble, wissen Sie bereits, ob Sie Finanzminister bleiben, falls die Große Koalition kommt?

Der Zuschnitt und die Besetzung der Ressorts wird erst nach dem SPD-Mitgliederentscheid bekannt gegeben. So steht es im Koalitionsvertrag. Sollte ich gefragt werden, würde ich nicht ablehnen. Das habe ich bereits erklärt. Wir alle sollten jetzt abwarten. Ganz gleich wie die Entscheidung am Ende ausfällt, sie ist in Ordnung. Ich bin da völlig entspannt.

Deutschland wartet auf das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheides. Rechnen Sie mit der Zustimmung für den Vertrag und die Große Koalition?

Ich gehe davon aus. Der Koalitionsvertrag ist gut und ein fairer Kompromiss.

Können Sie dem Verfahren des Mitgliederentscheides etwas abgewinnen?

Die SPD-Führung hat aus ihrer Sicht gute Gründe für diesen Mitgliederentscheid vorgebracht. Nach der Wahlniederlage gab es in der SPD ein verbreitetes Unbehagen. Bei der CDU ist das anders. Die große Mehrheit der CDU-Mitglieder will diesen Vertrag. Darüber gibt es in der CDU einen breiten Konsens. Das wird auch am Montag bei unserem kleinen Parteitag deutlich werden. Wir brauchen keinen Mitgliederentscheid.

Gesetzlicher Mindestlohn, doppelte Staatsangehörigkeit, Rente mit 63 - das ist in weiten Teilen ein sozialdemokratischer Koalitionsvertrag, oder?

Das sehe ich anders. Natürlich: Das Beste wäre, die SPD hätte einfach unser Wahlprogramm unterschrieben. Das war nicht zu erwarten. Aber noch weniger ist zu erwarten, dass wir deren Wahlprogramm umsetzen werden. Nach diesem klaren Wahlergebnis musste der Koalitionsvertrag die deutliche Handschrift der Union tragen. Die Union stellt die Kanzlerin, und die Kanzlerin bestimmt die Richtlinien der Politik. Das muss klar sein. Der Mindestlohn selbst war nicht umstritten. Umstritten war nur, wie er realisiert werden soll. Die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, stärkt die Tarifpartner und verhindert die Vernichtung von Arbeitsplätzen. Höhere Arbeitslosigkeit kann auch die SPD nicht wollen. Es wird einen Mindestlohn geben, auch wenn er anders aussehen wird, als sich die SPD das gewünscht hätte. Und der Kompromiss bei der doppelten Staatsangehörigkeit steht uns allen gut zu Gesicht.

Gilt das auch für das Rentenpaket?

Wir haben vereinbart, dass man nach 45 Versicherungsjahren schon mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen kann. Das ist nicht der Ausstieg aus der Rente mit 67. Im Gegenteil: Die SPD hat die Rente mit 67 ausdrücklich bestätigt. Daran wird nicht gerüttelt.

Kritiker sprechen von einem "Schönwetter-Koalitionsvertrag". Was machen Sie, wenn die Konjunktur einbricht und die Arbeitslosigkeit steigt?

Wir werden ab 2015 keine neuen Schulden mehr aufnehmen. Und wir werden bis 2017 ohne höhere Steuern auskommen. Wir haben einen Koalitionsvertrag für die nächsten vier Jahre gemacht, nicht für die Ewigkeit. Bei der nächsten Bundestagswahl werden Union und SPD wieder gegeneinander antreten. Die Große Koalition bleibt die Ausnahme. Jetzt ist sie notwendig, weil die Grünen sich nicht entscheiden konnten, Verantwortung zu übernehmen. Schwarz-Grün wäre auch möglich gewesen.

Sie wollen in der zweiten Hälfte der Wahlperiode knapp zehn Milliarden Euro mehr ausgeben als geplant. Also doch höhere Schulden?

Nein. Es bleibt bei unserer Planung: Ab 2015 werden wir Haushalte ohne neue Schulden vorlegen. Mit den Ausgaben bleiben wir im Rahmen der bisherigen Planungen. Die Vorgaben der Schuldenbremse erfüllen wir mit großem Sicherheitsabstand.

Aber Schwarz-Rot wird die Rentenbeiträge erhöhen müssen.

Nein. Wir werden die Rentenversicherungsbeiträge bis 2017 nicht erhöhen, aber wir werden sie auch nicht absenken. Die Verbesserungen bei der Mütterrente haben wir vor der Wahl versprochen. Da halten wir Wort. Die Finanzierung über die Rentenversicherung ist für diese Legislaturperiode gesichert und völlig korrekt. Aber Spielraum für eine Beitragssenkung gibt es jetzt nicht mehr. Alle geplanten Maßnahmen sind solide finanziert und können ohne Erhöhung der Schulden realisiert werden.

Das bezweifeln selbst die Sachverständigen zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Wir richten uns nach den amtlichen Steuerschätzungen, denen die voraussichtlichen Entwicklungen von Wirtschaft und Arbeitsmarkt zugrunde liegen. Über die entscheidet nicht der Bundesfinanzminister. Natürlich gehen diese Prognosen von einer normalen Entwicklung aus; Katastrophen lassen sich nun einmal kaum vorhersagen. Aber jetzt können wir auf sicherer Grundlage sagen: Es wird keine Steuererhöhungen, keine höhere Neuverschuldung und keine höheren Rentenversicherungsbeiträge geben. Das ist alles seriös durchgerechnet. Wir sind da auf der sicheren Seite

Stimmt es, dass wichtige Vereinbarungen zwischen Union und SPD in einem geheimen Nebenabkommen geschlossen wurden?

Ich habe davon keine Kenntnis. Manche Medien haben jetzt das Problem, dass sie zwei Wochen lang Schlagzeilen liefern müssen, bis das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheides vorliegt. Da versucht man halt, irgendetwas zu finden.

Der Koalitionsvertrag scheint eher für die Alten als für die Jungen geschrieben zu sein. Eine Große Koalition auf Kosten der nachfolgenden Generationen?

Bei allem Respekt: Wir haben uns auf eine Finanzpolitik verständigt, die ohne neue Schulden auskommt. Wenn das nicht nachhaltige Politik im Sinne der Generationengerechtigkeit ist, was dann? Für die junge Generation ist es entscheidend, dass wir die Schuldenlast begrenzen. Außerdem: Mehr als die Hälfte der vereinbarten Investitionen in Höhe von 23 Milliarden Euro wird in den Bereich Bildung und Forschung gehen. Auch das ist gerade im Interesse der Jüngeren.

Wer sein Geld spart, leidet unter den Niedrigzinsen. Viele haben Angst um ihre Altersvorsorge. Wird die Euro-Krise auf dem Rücken der Sparer gelöst?

Die niedrigen Zinsen sind nicht in erster Linie Folge des Euro-Krisenmanagements. Sie sind vor allem auf das Übermaß an Liquidität an den globalen Finanzmärkten zurückzuführen. Wir haben zu viel Liquidität. Das sollte behutsam reduziert werden. Auf Dauer ist das Zinsniveau in Deutschland zu niedrig. Das Zinsniveau sollte leicht über der Preissteigerungsrate liegen. Die niedrigen Zinsen haben aber auch Vorteile für junge Menschen, die sich ein Haus bauen wollen und von günstigen Baukrediten profitieren.