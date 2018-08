Von Christoph Slangen, RNZ Berlin

Berlin. Interview mit Renate Künast, Vositzende der Grünen-Fraktion im Bundestag.

Weltweit werden Frauen noch immer massiv unterdrückt, Deutschland streitet über die Frauenquote. Ein Luxusproblem?

Am Frauentag rufen wir in Erinnerung, dass in vielen Teilen der Welt Frauen massiven, existenziellen Problemen ausgesetzt sind: Es gibt Gewalt gegen Frauen, sie werden als Haushaltssklavinnen gehalten, in manchen Ländern erleiden sie Genitalverstümmelung, sogar auch in Deutschland. Wir bemühen uns um Solidarität, um Hilfe für Frauen in der ganzen Welt. Unser Streit hierzulande um die Frauenquote ist beileibe kein Luxusproblem. Es geht um die entscheidende Frage, ob in unserem Land der Zugang zu den Schalthebeln offen ist, oder ob Männer die Richtungsentscheidungen treffen.

Eine gesetzliche Quote für Frauen in Spitzenpositionen ist ein richtiger Weg?

Es entspricht nicht der Verfassung, dass wir in vielen Bereichen eine nahezu 100-Prozent-Männerquote haben. Wir fordern als ersten Schritt eine 40-Prozent-Quote für Frauen in Aufsichtsräten. Es ist doch absurd: Die besten Schul- und Hochschulabschlüsse haben Frauen. Am Ende finden sich bei Einstellung und Beförderung fast nur Männer?

Eine Frau regiert das Land.

Gerade von einer Bundeskanzlerin erwarten wir deutlich mehr Einsatz für die Rechte von Frauen. Kein europäisches Land hat einen so großen Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern. Das ist ein unerträglicher Skandal und peinlich für unser Land. Frauen machen den Großteil der schlecht bezahlten, prekären Jobs. Schwarz-Gelb sollte nicht Sonntagsreden halten, sondern eine Qualifizierungsoffensive starten. Frauen haben das Recht, ihren Lebensunterhalt und eine auskömmliche Rente im Alter selbst zu erwerben.

Schwarz-Gelb plant ein Betreuungsgeld. Was haben Sie gegen diese Anerkennung der Erziehungsleistung?

Viele Frauen gerade in ländlichen Gegenden sind frustriert, weil es bei ihnen viel zu wenig Kindergartenplätze gibt. Sie möchten gerne erwerbstätig sein, viele müssen es auch. Wir müssen das Geld auf den Bildungsbereich konzentrieren: Vom Kindergarten ab dem ersten Lebensjahr über Schulen, Universitäten und berufliche Weiterbildung. Die finanziellen Ressourcen sind knapp. Da ist es doch ein Wahnsinn, 1,5 Milliarden Euro auszugeben, nur damit Frauen zu Hause bleiben.

Warum sollen Familien nicht selber entscheiden?

In Thüringen gibt es ein ähnliches Modell. Wir wissen, dass zuerst die Kinder aus bildungsfernen Familien zu Hause bleiben. Wenn diese Kinder nicht von Anfang an gefördert werden, kommen sie auch in der Schule nicht weiter. Damit ist weder den Frauen noch den Kindern gedient.