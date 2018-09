Von Christian Altmeier

Heidelberg. Gert Weisskirchen war bis 2009 Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Rhein-Neckar und außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Der Experte für internationale Politik hielt sich in den vergangenen Tagen zu einer Konferenz in Istanbul auf, wo er auch die Protestierenden auf dem Taksim-Platz besuchte.

Herr Weisskirchen, wie ist die Stimmung in Istanbul?

Am vergangenen Freitag und Samstag habe ich die Proteste zunächst nur aus der Ferne wahrgenommen. Ich habe viele Sirenen, laute Rufe und Schreie gehört und gesehen, wie die Polizei aus Helikoptern Tränengas abgeschossen hat. Als ich am Sonntag erstmals selbst auf dem Taksim-Platz war, habe ich dort aber eine entspannte, freundliche und fast heitere Atmosphäre erlebt. Auf dem Platz und der sich anschließenden Fußgängerzone waren rund 30 000 Menschen.

Wer demonstriert dort? Sind es vor allem junge Leute?



Es sind schon sehr viele junge Gesichter dort zu sehen. Man darf aber nicht vergessen, dass das Durchschnittsalter in der Türkei etwa zehn Jahre niedriger ist als in Deutschland. Die Beteiligung an den Protesten zieht sich durchaus quer durch alle Altersgruppen. Bei den älteren Demonstranten handelt es sich oft um Kemalisten, die Fotos von Atatürk tragen oder entsprechend gekleidet sind. Man sieht auch sehr viele türkische Flaggen, die als Symbol der Republik gelten.

Ist der Protest parteipolitisch motiviert?

Nein, das spielt wohl nur eine untergeordnete Rolle. Es handelt sich in erster Linie um einen Aufruhr und Aufbruch breiter Bevölkerungsschichten, die die Türkei grundsätzlich verändern wollen.

Was sind die Ziele des Protests?

Es gibt zum einen einen sehr starken defensiven Aspekt. Die Proteste richten sich gegen eine Islamisierung der Türkei durch die Regierungspartei AKP. So hat die Regierung etwa striktere Regeln zum Alkoholverkauf erlassen. Das wird von vielen Menschen als Symbol empfunden, dass ihre Freiheiten eingeschränkt werden sollen.

Und welche Veränderungen wollen die Demonstranten erreichen?

Sie machen aktiv von einem der wichtigsten Freiheitsrechte Gebrauch: dem Recht zur freien Meinungsäußerung. Ihr Ziel ist es, die Türkei demokratischer zu machen. Das läuft den Zielen Erdogans zuwider.

Ist Erdogan also das eigentliche Feindbild der Demonstranten?

Einige von ihnen würden sicherlich gerne einen Rücktritt Erdogans erzwingen. Viele Demonstranten setzen ihre Hoffnung inzwischen auf Staatspräsident Abdullah Gül, der den Polizeieinsatz gegen die Proteste kritisiert hat.

Befürchten Sie neue Gewalt?

Ich glaube, dass Erdogan erkannt hat, dass der Einsatz der Polizei verkehrt ist. Er könnte aber versuchen, den demokratischen Aufbruch zu ersticken, indem er seine Anhänger - die überwiegend auf dem Land leben - gegen die Demonstranten in den Städten zu mobilisieren versucht. Die Frage wird daher sein, ob es innerhalb der gesamten Türkei die Bereitschaft gibt, über die Entwicklung der Demokratie zu debattieren.

Was glauben Sie, wie es weitergeht?

Mir wurde berichtet, dass es an den Universitäten eine große Entschlossenheit gibt, die Proteste fortzuführen. Entscheidend dürfte sein, wie sich die Medien verhalten. Die großen Medien in der Türkei haben über die Geschehnisse in Istanbul bis Samstag so gut wie gar nicht berichtet. Am Montag hat der Aufruhr aber schon breiteren Raum eingenommen.