Von Rasmus Buchsteiner und

Christoph Slangen, RNZ Berlin

Berlin. Das umstrittene Rentenpaket von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) wird eines der wichtigsten Themen der Klausurtagung des Kabinetts in Meseberg. Im RNZ-Interview verteidigt die 43-Jährige ihre teuren Vorhaben.

160 Milliarden Euro werden Ihre Rentenpläne bis 2030 kosten - ist das schwarz-rote Rentenpaket ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit?

Ja, in der Gesamtschau ist es das. Es ist gerecht, eine abschlagsfreie Rente für diejenigen zu ermöglichen, die jahrzehntelang eingezahlt haben und nun nicht mehr können. Bei der Mütterrente geht es um eine Generation, die keine großen Wahlmöglichkeiten hatte. Frauen mussten die Erziehungsarbeit machen. Das erkennen wir an. Und die Erwerbsgeminderten haben keine andere Wahl, sie sind auf unsere solidarische Hilfe angewiesen. Um diese Gerechtigkeitslücken zu schließen, nehmen wir viel Geld in die Hand. Allerdings gibt die Deutsche Rentenversicherung pro Jahr 240 Milliarden Euro aus und in Deutschland leben über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Wenn wir Leistungen verbessern, ist man da sofort im Milliardenbereich. Aber die Rentenkasse ist gut gefüllt, da ist es gerecht, denen etwas zurück zu geben, die dieses System tragen. Das ist ja nicht geschenkt, das ist verdient!

Werden die zusätzlichen Milliarden zur Finanzierung der Rentenvorhaben nicht schon bald zum Vorwand für Steuererhöhungen?

Nein. Gerade bei der Mütterrente geht es um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir nicht allein über Beiträge abdecken können, daher wird es ab 2019 höhere Steuerzuschüsse geben. Es geht dabei um zwei Milliarden Euro, diese Summe kann der Haushalt ohne jede Steuererhöhung verkraften. Ziel ist es, die Rentenbeiträge stabil zu halten und nicht über die Grenze von 20 Prozent im Jahr 2020 und 22 Prozent 2030 hinaus steigen zu lassen.

Wird die abschlagsfreie Rente mit 63 nicht eine Welle von Frühverrentungen auslösen - mit 61 in die Arbeitslosigkeit, dann ohne Einbußen in Rente?

Nein, wir lösen mit dem Gesetz keine neue Frühverrentungswelle aus, das gibt das Gesetz nicht her. Wir glauben nicht, dass der Verzicht auf die Abschläge bei der Rente ein Anreiz ist, solche Programme im großen Umfang zu starten. Es ist aber auch die Verantwortung der Unternehmer, einer solchen Entwicklung entgegenzuwirken und in Zeiten des Fachkräftemangels Ältere lange im Job zu halten. Diese Zeichen der Zeit haben die meisten bereits erkannt.

Zeiten von Arbeitslosengeld I sollen bei den Zugangvoraussetzungen für die Rente mit 63 anerkannt werden. Doch es gibt keine Höchstgrenze von fünf Jahren Arbeitslosigkeit wie in den Koalitionsverhandlungen angedacht. Der Wirtschaftsflügel der Union ist empört.

Die Begrenzung auf den Arbeitslosengeld-I-Bezug ist ein harter und klarer Schnitt, der den Koalitionsvertrag rentensystematisch sauber umsetzt. Dauer- und Langzeitarbeitslose werden nicht erfasst. Wer Arbeitslosengeld I bezogen hat, hat in dieser Zeit Rentenbeiträge gezahlt, wer Arbeitslosengeld II erhalten hat, hat eine Fürsorgeleistung bekommen. Eine Grenze von fünf Jahren Arbeitslosigkeit wäre willkürlich. Man kann davon ausgehen, dass die Bezugszeiten von Arbeitslosengeld I auf das gesamte Erwerbsleben gesehen in der Regel unter fünf Jahren liegen.

Thema Mindestlohn - wann kommt Ihr Gesetzentwurf dazu?

Ich werde vor der Sommerpause den Entwurf vorlegen. Dazu gehören wahrscheinlich auch die Erleichterungen für die Allgemeinverbindlichkeitserklärung in Tarifverträgen.

Sind Sie dafür, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber in besonders schwierigen Branchen noch Übergangsregelungen verabreden und den Mindestlohn-Start so noch etwas aufschieben?

Ich finde das jedenfalls klug und in einigen Branchen gibt es auch offenbar Bewegung. Man will sich zusammensetzen und noch Tarifverträge vereinbaren, die einen längeren Übergang hin zu 8,50 Euro vorsehen. Die Fleischindustrie hat nun konkrete Vereinbarungen dazu getroffen. Das entspricht dem Geist des Koalitionsvertrages und unserem gemeinsamen Ansinnen der Stärkung der Tariflandschaft.

Über die Ausnahmen beim Mindestlohn wird weiter gestritten: Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages warnt vor einer Zweiklassengesellschaft. Welche Gruppen wollen Sie vom Mindestlohn ausnehmen?

Der Mindestlohn soll für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten ohne Ausnahmen, wie es auch der Koalitionsvertrag präzise formuliert. Ausbildungsverhältnisse sind aber nicht betroffen.

Wie steht es mit Saisonarbeitern in der Landwirtschaft?

Ich werde alle Branchen, die betroffen sind, anhören und die Umsetzung beraten. Ausnahmen vom Mindestlohn sind im Koalitionsvertrag aber nicht vorgesehen. Ich kann da nur alle vor Fluchtphantasien warnen.

Einige Gewerkschaften pochen bereits auf einen höheren Mindestlohn. Wie lange wird es bei 8,50 Euro bleiben?

Das entscheidet nicht die Bundesarbeitsministerin, sondern eine unabhängige Kommission. Auch hier ist der Koalitionsvertrag präzise: Die Mindestlohnkommission soll ab 2017 eingesetzt werden.