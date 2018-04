Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin/Heidelberg. Der Heidelberger Unternehmer Rainer Dulger ist Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall.

Kanzlerin Angela Merkel will Griechenland unbedingt in der Eurozone halten. Ist das der richtige Weg?

Deutschland hat von der gemeinsamen Währung in Europa am meisten profitiert. Deshalb ist es richtig, alles zu tun, um einen Zerfall der Eurozone zu verhindern. Wir brauchen eine stabile Währung. Frau Merkel hat bei ihrem Besuch in Athen das richtige Signal gesendet: Es wäre der falsche Weg, den Druck auf die Griechen derart zu erhöhen, dass es einem Rauswurf aus der Währungsunion gleichkäme. Die Kanzlerin verfolgt in der Krise den richtigen Kurs. Finanzielle Unterstützung kann es nicht ohne Gegenleistung geben, das heißt: Die Sparvorgaben müssen auch eingehalten werden.

Würgt die Euro-Krise die Konjunktur in Deutschland ab?

Es ist eine deutliche Abkühlung der Wirtschaft in Deutschland zu spüren. Aber wir fürchten noch keinen eisigen Winter. Wenn es nicht zu einer drastischen Verschärfung der Euro-Krise kommt, werden wir in den kommenden Monaten in der Metall- und Elektroindustrie wieder eine stabile Konjunkturentwicklung haben. 2013 können wir eine leichte Erholung erwarten. Die Lage ist aber von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich. Die Zahl der angezeigten Kurzarbeiter in der Metall- und Elektroindustrie hat sich im September auf 30 000 verdoppelt.

Ein Zeichen dafür, dass sich die Lage bald weiter verschärft?

Man sollte das nicht überinterpretieren. Aber wir müssen auf alles gefasst sein. Die Kurzarbeit hat sich in der Rezession nach der Lehman-Pleite bewährt. Es wäre wichtig, die gesetzlichen Hürden wieder zu senken und die Kurzarbeit von Sozialabgaben zu befreien.

Die SPD will höhere Steuern für Spitzenverdiener. Wie beurteilen Sie diese Überlegungen?

Wir brauchen keine Steuererhöhungen. Deutschland hat in diesem Jahr die höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten. Bund, Länder und Gemeinden werden mehr als 600 Milliarden Euro einnehmen. Es gibt kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Steuererhöhungen sind das falsche Signal. Die Regierung muss ihre Ausgabenpolitik überdenken und die Staatsausgaben senken.

Die Bundesnetzagentur sagt eine drastische Erhöhung der Strompreise als Folge der Energiewende voraus. Eine Gefahr für den Standort Deutschland?

In den vergangenen Jahren waren es vor allem die Energie- und Rohstoffkosten, die die Inflation getrieben haben. Arbeitnehmer und Unternehmen sind davon erheblich belastet. Durch massive Subventionen für einzelne Energiearten zusätzliche Belastungen zu schaffen, finde ich bedenklich - es zeigt sich, dass die Energiewende nicht völlig durchdacht und mit der notwendigen Sorgfalt geplant war. Diese fehlende Verlässlichkeit ist der vielleicht größte Standortnachteil.