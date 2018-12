Von Sören S. Sgries

Walldorf. Wie könnte das Büro der Zukunft aussehen? Unter dieser Überschrift stand der Besuch von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (54) bei der SAP in Walldorf. Nach einem Rundgang durch die Modellbüros sprach sie im RNZ-Interview über veränderte Arbeitswelten und Reformbedarf im Niedriglohnsektor.

Mit Blick auf dieses SAP-Modellprojekt für die ideale Arbeitsumgebung von morgen: Was glauben Sie - wird die Zukunft für Arbeitnehmer in Deutschland tatsächlich besser?

Wir müssen immer daran arbeiten, dass sich die Dinge verbessern, denn die Welt um uns herum ändert sich rasant. Immer mehr Menschen arbeiten im Netzwerk mit anderen internationalen Standorten, was auch bedeutet, dass Zeitzonen verschwimmen. Wenn wir plötzlich Kunden in den USA oder in Indien haben, kann man nicht mehr nur tagsüber in Deutschland kommunizieren, sondern ist rund um die Uhr gefordert. Dass es da Grenzen geben muss, versteht jeder.

Ist die moderne Arbeitswelt stressiger geworden?

Sie ist auf jeden Fall anders geworden. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es früher zum Beispiel für Frauen mit Kindern sehr viel schwerer war, erwerbstätig zu sein. Laptop und Handy geben heute viele neue Freiheiten. Aber es besteht auch die Gefahr, dass nie Pause ist und die Arbeit mit in das Privatleben wandert. Da eine gesunde Balance zu finden und sich nicht auffressen zu lassen durch den Druck und das Tempo, das ist eine Aufgabe der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber.

Ist in so einer flexibleren, aber auch anspruchsvolleren Arbeitswelt der Staat stärker gefordert, um den Arbeitnehmer zu schützen?



Der Staat ist durch das Arbeitsschutzgesetz gefordert. Dieses verlangt nicht nur nach dem Bauhelm, also dem Schutz des Körpers, sondern auch einen psychischen Arbeitsschutz. Das heißt zum Beispiel, dass Arbeitgeber ihrer Pflicht nachkommen, chronischen Stress zu reduzieren. Punktuell ist Stress in Ordnung, aber der nicht beherrschbare Dauerstress, der macht auf lange Sicht krank.

Kann denn der Staat hier überhaupt eingreifen?

Er kann. Dadurch, dass er erstens klare Regeln im Arbeitsschutz gibt, wonach Arbeitgeber diese Gefahren berücksichtigen müssen. Zweitens - und das ist im Augenblick wichtiger - kann der Staat Wissen darüber verbreiten, was eigentlich krank macht, und was man dagegen tun kann. Die große Mehrheit der Arbeitgeber handelt auf diesem Gebiet noch zu zögerlich - nicht aus bösem Willen, sondern weil sie nicht wissen, was sie tun können. Da stehen wir noch am Anfang, aber das Thema ist jetzt oben auf der Agenda und wir werden beharrlich dranbleiben.

Gerade wieder macht die Leiharbeit Schlagzeilen, durch den Fall Amazon. Muss der Staat hier nachbessern?

Die Zeit- und Leiharbeit gibt vielen Menschen Arbeit, die zuvor arbeitslos waren. Es ist doch besser, man hat Arbeit zeitweise, als dass man dauerhaft arbeitslos ist. Trotzdem haben wir in den letzten Jahren soziale Leitplanken einziehen müssen: Die Koalition hat zum Beispiel einen Mindestlohn für die Zeitarbeit eingeführt. Oder die sogenannte "Drehtürklausel", ein Verbot des Tricks, Stammbeschäftigte zu entlassen, um sie dann als Leiharbeiter wieder einzustellen. Die große Mehrzahl der Leiharbeitsunternehmen hält sich auch an die Regeln. Problematisch wird es, wenn einzelne versuchen, diese Regeln zu durchbrechen. Hier muss man immer schauen, ob Gesetze umgangen werden - das muss geahndet werden. Oder aber, ob Gesetze Schwächen haben , dann steuern wir an der Stelle nach, so wie wir bei der Drehtürklausel auch gehandelt haben.

Gibt es Schwächen bei der Regelung der Leiharbeit?



Bei der Leih- und Zeitarbeit zeigen sich im Moment keine Gesetzeslücken. Entscheidend ist aber, dass konsequent kontrolliert wird. Im aktuellen Fall Amazon haben wir die Bundesagentur für Arbeit und den Zoll in die beteiligten Unternehmen geschickt, um zu kontrollieren, was genau gelaufen ist. Der Abschluss der Untersuchung steht noch aus.

Sie befürworten auch Mindestlöhne: Gibt es im Niedriglohnsektor eine Gesetzesschwäche?



Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit den zwölf Branchenmindestlöhnen für vier Millionen Menschen, die in den letzten 15 Jahren - fast unbemerkt von der Öffentlichkeit - eingeführt worden sind. Alle Untersuchungen zeigen, dass sie Schutz geboten haben, ohne Arbeitsplätze zu vernichten. Diese Mindestlöhne haben Arbeitgeber und Gewerkschaften ausgehandelt. Daraus lernen wir. Ich möchte jetzt gerne für die weißen Flecken in Deutschland, wo Gewerkschafen und Arbeitgeber zu schwach sind, um faire Löhne auszuhandeln, eine Kommission einsetzen. Diese unabhängige Kommission handelt den Mindestlohn aus. Der Staat muss dann dafür sorgen, dass diese Lohnuntergrenze beachtet wird.

Wird so ein ausgehandelter Mindestlohn funktionieren?



Keine Sorge. Arbeitgeber und Gewerkschaften sind Experten auf dem Gebiet, sie machen das seit 60 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland und wir sind sehr gut damit gefahren. Lohnverhandlungen gehören nicht ins Parlament. Aber wir brauchen ein Gesetz, das so eine Kommission einsetzt. In England funktioniert das seit zehn Jahren reibungslos.

Die dann branchenspezifisch und regional entscheidet?



Die unabhängige Kommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaften soll das allein entscheiden: Ob sie einen flächendeckenden Mindestlohn für richtig halten, ob sie Ausnahmen machen für Regionen oder Branchen. Die Tarifpartner wissen am besten, wo welche Differenzierungen Sinn machen und wo nicht. Der Staat sollte sich strikt raushalten aus der Lohnfindung, aber den Rahmen dafür schaffen, dass Mindestlohnverhandlungen stattfinden und das Ergebnis überall respektiert wird.

Sie sind vier Jahre im Amt, aber erst jetzt kommen diese wichtigen Themen auf. Warum?

Das Mindestlohnkonzept der Union steht seit geraumer Zeit. Viele andere Themen haben wir vorher bearbeitet. Ich erinnere an die Jobcenter-Reform, ich erinnere an das Bildungspaket.

Aber erst kurz vor der Bundestagswahl wird intensiv in der Koalition der Mindestlohn diskutiert.

Rotgrün hat in sieben Jahren Regierungszeit beim Thema Mindestlohn keine Hand gerührt. Alle zwölf geltenden Branchenmindestlöhne wurden unter CDU-Kanzlerschaft eingeführt. In der Koalition mit der FDP haben wir etliche neue Branchenmindestlöhne eingeführt, etwa in der Pflege- und der Zeitarbeit. Beim allgemeinen Mindestlohn war die FDP lange Zeit skeptisch, aber ich sehe, dass jetzt Bewegung drin ist ist. Die FDP öffnet sich dem Thema. Das begrüße ich sehr und ich hoffe, dass wir auf dem Weg weiter gehen.

Erwarten Sie eine Einigung noch bis September?

Ich würde mich darüber freuen.

Will die Union auch nach der Wahl einen sozialeren Schwerpunkt setzen?

Die Union ist in ihrer guten Tradition immer auch an den Fragen der sozialen Themen orientiert gewesen. Ein Beispiel: Beide Rechtsansprüche auf Krippen oder Kindergartenplätze sind unter Kohl und Merkel von Ministern der Union durchgesetzt worden. Manchmal sind wir langsam in den Themen, aber wenn wir sie dann aufnehmen, setzen wir sie um und gestalten das Land.

Teilen Sie den Eindruck, dass sich die schwarz-gelbe Regierung von starker Marktorientierung hin zu sozialen Themen entwickelt hat?

Es gibt in jeder Regierung sowohl den Wirtschafts- als auch den sozialpolitischen Flügel. Ich selbst habe innerhalb der Koalition immer dafür gerungen, diesen Teil der Sozialpolitik ganz stark zu bearbeiten. Ich freue mich einfach, dass diese Themen mehr an Bedeutung gewonnen haben.