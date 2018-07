Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Maria Böhmer (CDU) ist Integrationsbeauftragte der Bundesregierung und Staatsministerin im Bundeskanzleramt.

Seit sieben Jahren gibt es Integrationsgipfel - am Dienstag kommt die Runde noch einmal zusammen. Was haben diese Treffen gebracht?

Die Integrationsgipfel sind wichtig für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. In keinem anderen Land der Welt lädt die Regierungschefin persönlich zu einer jährlichen Begegnung mit Migranten ein. Wir sprechen miteinander, nicht übereinander. Es gibt messbare Erfolge.

Woran lassen sich Fortschritte konkret ablesen?

Vor allem in der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik gibt es entscheidende Fortschritte. Der Anteil der Kinder aus Familien mit ausländischen Wurzeln, die einen Kindergarten besuchen, ist seit 2008 um vier Prozent auf 85 Prozent gestiegen. In Familien ohne Migrationshintergrund liegt er bei 97 Prozent. Die frühe individuelle Förderung ist und bleibt ausschlaggebend für den Erwerb der deutschen Sprache. Erfreulich ist auch, dass die Zahl der Schulabbrecher aus ausländischen Familien inzwischen deutlich stärker zurückgeht als bei deutschen Jugendlichen.

Sie sprechen von Fortschritten, die Türkische Gemeinde beklagt dagegen institutionellen und strukturellen Rassismus in Deutschland.

Der Vorwurf des Rassismus der Türkischen Gemeinde ist nicht neu. Es ist richtig, immer wieder an die Opfer fremdenfeindlicher Anschläge in Deutschland zu erinnern - so wie jetzt 20 Jahre nach dem Brandanschlag von Solingen. Auch die NSU-Morde haben unser Land verändert. Wir müssen immer wieder eine klare Grenze gegenüber Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ziehen. Dem sollten wir Vielfalt, Toleranz und Dialog entgegensetzen, eine echte Willkommenskultur. Unsere Integrationspolitik befördert dies, beispielsweise mit dem Gesetz zur verbesserten Anerkennung ausländischer Abschlüsse.

Stichwort Willkommenskultur: Immer mehr Zuwanderer kommen aus den Staaten der EU nach Deutschland. Wie ist es um deren Integration bestellt?

Wir dürfen hier nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Zuwanderung und Integration müssen von Anfang an Hand in Hand gehen. Auch wenn es junge qualifizierte Einwanderer aus der Europäischen Union sind: Sie dürfen nicht allein gelassen werden. Sie brauchen passgenaue Integrationsangebote, beispielsweise beim Spracherwerb, und weitere konkrete Hilfen, um in unserem Land Tritt fassen zu können.

SPD, Grüne und FDP machen sich für die doppelte Staatsbürgerschaft stark. Bleibt die Union bei ihrem Nein?

Wir haben ein anderes Verständnis von Staatsbürgerschaft. Für uns bedeutet die deutsche Staatsangehörigkeit das klare und ungeteilte Bekenntnis zu Deutschland.