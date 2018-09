Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin. Bilder von Gewalt gegen Pflegebedürftige in Seniorenheimen kursieren seit einigen Tagen durch die Medien. Dazu ein Interview mit Rainer Maria Kardinal Woelki, Erzbischof von Berlin und Vorsitzender der Caritas-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz

Schreckliche Bilder von Gewalt gegen Pflegebedürftige in Heimen - geht es hier um Einzelfälle oder doch um mehr?

Gewalt in Pflegeheimen ist schlimm und muss verhindert werden. Jeder Fall ist zur Anzeige zu bringen - mit klaren Konsequenzen für den Täter. Es gibt aber auch eine Fixierung mancher Medien auf solche Ereignisse, die nicht zu akzeptieren ist. Dadurch entsteht ein Zerrbild, als wenn solche Fälle den Alltag in deutschen Pflegeheimen prägen würden. Hinzu kommt, dass der anspruchsvolle Beruf des Altenpflegers durch eine derartige Fokussierung in Misskredit gerät. Wir sollten stattdessen das Augenmerk auf die vielen Pflegekräfte lenken, die ihren Dienst zur Zufriedenheit der Pflegebedürftigen und oft unter erheblichem persönlichem Einsatz absolvieren.

Immer mehr Ältere aus Deutschland werden aus Kostengründen in Heimen im Ausland gepflegt - in Tschechien, Thailand oder anderswo. Eine unbarmherzige Entwicklung?

Die weitaus meisten Pflegebedürftigen werden nach wie vor in Deutschland gepflegt. In Deutschland kann jeder bei Pflegebedürftigkeit die notwendige Betreuungsleistung in Anspruch nehmen. Die Qualität in deutschen Pflegeheimen ist sehr gut und wird immer wieder überprüft. Wer finanziell überfordert ist, für den tritt die Sozialhilfe ein.

Fehlt es in den Familien heute an Bereitschaft, Verantwortung füreinander zu übernehmen?

Nein, die Familie ist nach wie vor der größte Pflegedienst der Nation. Immer noch werden zwei Drittel der pflegebedürftigen Menschen zu Hause versorgt. Es ändern sich jedoch die Realitäten von Familien: Aufgrund der demographischen Entwicklung und veränderter Familienstrukturen wird es zukünftig schwieriger werden, Angehörige, Nachbarn oder Freunde zu finden, die solche Versorgungsleistungen übernehmen können.

Nur sieben Prozent der Deutschen wollen ins Pflegeheim, wenn es soweit ist. Viele fürchten sich vor Minutenpflege, Anonymität und Einsamkeit. Wie kann die Politik hier helfen?

Die Furcht vor einem Pflegeheim steht in einem deutlichen Kontrast zur hervorragenden Qualität der Arbeit der allermeisten Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Da erzeugt sicher auch manche Skandalisierung von "schwarzen Schafen" in der Branche ein falsches Bild in der Öffentlichkeit. Dennoch hat die Politik die Aufgabe, die Rahmenbedingungen für die Pflege in Deutschland kontinuierlich zu prüfen und zu verbessern. Dringend notwendig ist vor allem die Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs.