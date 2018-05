Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Jürgen W. Falter ist Politikwissenschaftler an der Universität Mainz.

Weiter Wirbel um den möglichen Wechsel von Ronald Pofalla in den Vorstand der Bahn. Wie bewerten Sie diesen Fall?

Man muss hier klar unterscheiden. Natürlich ist ein solcher Wechsel legal. Auch wenn dies als Manko empfunden werden mag: Es gibt keine gesetzlichen Regelungen, die dies ausschließen würden. Daher wäre ein solcher Wechsel rechtmäßig. Es ist kein direkter Wechsel, schließlich gäbe es zumindest eine kurze Karenzzeit. Ich sehe hier deshalb auch kein besonders starkes "Geschmäckle". Herr Pofalla würde in ein Quasi-Staatsunternehmen wechseln. Das wäre in meinen Augen nicht so problematisch wie ein Wechsel zu einem privaten Konzern.

Gerade erst ist er wieder in den Bundestag gewählt worden. Hat er seine Wähler getäuscht?

Das hängt davon ab, wann er sich zu dem Wechsel entschlossen hat. Was nicht geht, ist, dass er sein Bundestagsmandat behält, wenn er in den Bahnvorstand wechseln sollte. Das lässt sich schon rein zeitlich nicht miteinander vereinbaren.

Kritiker sprechen von "Vetternwirtschaft". Wird da jetzt einem verdienten Vertrauten der Kanzlerin der goldene Vorruhestand ermöglicht?

Das wird kein goldener Vorruhestand werden. Die Führung des Bahn-Konzerns erwartet natürlich Leistung. Pofalla muss schon für sein Geld arbeiten. Natürlich würde er als Bahnvorstand ein Vielfaches von dem verdienen, was er als Kanzleramtsminister erhalten hat. Pofalla hat sich aber als effizienter Manager, Organisator und Stratege bewährt und wäre sicher auch für andere Konzerne eine interessante Wahl.

Ihr Kollege, Professor von Arnim, spricht von "bezahlter Korruption".

Das kann ich nicht nachvollziehen. Korruption geht in der Regel immer mit Bezahlung für einen geleisteten Dienst oder damit verbundenen finanziellen Vorteilen einher. Was soll denn an diesem ja generell von der Politik gewünschten Wechsel in die Wirtschaft Korruption sein? Es gehörte zu Pofallas Aufgaben als Kanzleramtsminister, sich um den Staatskonzern Deutsche Bahn zu kümmern. Die Kanzlerin will sichtlich diesen Wechsel. Pofalla wäre künftig wohl eine Art verlängerter Arm Merkels an der Spitze des Bahnkonzerns. Das machte Sinn, denn wenn die Bahn nicht richtig funktioniert, gibt es schlechte Stimmung im Land. Das bekäme auch die Regierung zu spüren.

Der Ruf nach gesetzlich geregelten Karenzzeiten für Minister vor einem Wechsel in die Wirtschaft wird lauter. Brauchen wir hier eine Regelung?

Für Kanzler, Minister und Staatssekretäre und anderes Spitzenpersonal in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen sollten dieselben Regeln gelten wie für Ruhestandsbeamte und hohe Militärs, für die es in bestimmten Fällen gesetzliche Übergangszeiten gibt.

Schon ist vom Cheflobbyisten Pofalla die Rede. Wird Lobbyarbeit heute immer mehr diskreditiert?

Ja, diese Entwicklung gibt es leider. Lobbyismus gehört zu einer pluralistischen Gesellschaft dazu und ist völlig legitim.