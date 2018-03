Von Kathrin Frank

Heidelberg. Die Affäre um den früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden geht weiter: Inzwischen hat der Präsident Venezuelas Unterstützungsbereitschaft für den Whistleblower signalisiert. Bei einer entsprechenden Anfrage würde Snowden "fast sicher" Asyl in seinem Land bekommen, sagte Nicolás Maduro.

Snowden sitzt seit Sonntag auf dem Moskauer Flughafen fest - mit dem Fernziel Lateinamerika. Unterdessen hat US-Präsident Barack Obama angekündigt, keine Abfangjäger aufsteigen lassen, um den flüchtigen Snowden an einem Flug in ein Asylland zu hindern. "Ich werde keine Jets starten, um einen 29-jährigen Hacker zu kriegen", sagte er.

Im Interview erklärt Professor Marianne Braig, Politikwissenschaftlerin am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin, warum Snowden Interesse an Ecuador hat.

Um die Pressefreiheit in Ecuador ist es nicht gut bestellt. Warum will nach Wikileaks-Gründer Julian Assange mit Snowden nun schon der zweite Enthüller ausgerechnet in diesem Land Asyl?

Zunächst muss man sagen, dass Ecuador nach unseren Kriterien natürlich keine liberalen Pressegesetze hat. Aber das Problem liegt auf beiden Seiten: Der Staat interveniert, aber die Medienlandschaft selbst ist nicht plural strukturiert. Es gibt einen hochmonopolisierten Privatsenderbereich, genauso wie einen monopolisierten staatlichen Medienbereich. Die Kritik an der ecuadorianischen Medienlandschaft ist - denke ich - auch der Hintergrund, warum das Land Assange und wahrscheinlich auch Snowden Asyl gewährt: Die Regierung will zeigen, dass nicht nur sie Probleme mit der Kontrolle von Informationen hat, sondern auch die westliche Welt.

Ist das Asyl eine Rache an den USA, die Lateinamerika lange als "Hinterhof" betrachtet haben, sich häufig einmischten?

Man könnte es vielleicht als eine kleine Rache bezeichnen. Ecuadors Präsident hat in der Vergangenheit versucht, sich vor allem zusammen mit Venezuela und Kuba als eine kritische Stimme gegenüber den USA zu positionieren. Ich sehe das Asylangebot als Versuch eines kleinen, außenpolitisch wenig bedeutsamen Landes, eine gewisse Bedeutung in der westlichen Hemisphäre zu gewinnen.

Untergräbt Snowden nicht seine eigene Glaubwürdigkeit, wenn er sich ausgerechnet ein Land mit umstrittener Presselandschaft aussucht?

Vielleicht ja, aber wo hätte er denn sonst hingehen sollen? Die westliche Welt kommt nicht in Frage. Und von den Alternativen Russland, China und Ecuador ist die persönliche Möglichkeit zur Artikulation in Ecuador noch am größten.

Wie beeinflusst es die Stellung Ecuadors in Lateinamerika, wenn das Land nun schon dem zweiten Enthüller Asyl gewährt?

Ich glaube, dass sich die Regierung unter Correa einen Legitimationseffekt bei anderen Regierungen der Linken in der Region verspricht. Correa bekam ja zuerst sehr viel Zuspruch von ,linken' Regierungschefs Lateinamerikas. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Allerdings ist das nur ein kleiner Effekt. Wenn es jetzt ein großes Land wie Brasilien wäre, würde ich sagen, das Asyl ist Teil einer eigenen Außenpolitik. Aber bei Ecuador kaum.

Welche Konsequenzen der USA hat Ecuador zu in der nächsten Zeit befürchten?

Die USA werden wohl Druck ausüben, dass Snowden ausgeliefert wird. Aber so lange Correa an der Macht ist, wird das kaum passieren. Sollte es bei der nächsten Wahl zum Regierungswechsel kommen, wäre ich mir da nicht mehr so sicher. Im Moment sind die Einflussmöglichkeiten der USA begrenzt.

Ist Ecuador selbstbewusster geworden?

In Ecuador gab es in den letzten Jahren einen Rohstoffboom, es ist dem Land nicht schlecht ergangen. Die Rohstoffe werden natürlich von den USA nachgefragt, aber immer stärker von China. Deshalb ist Ecuador weniger auf die USA angewiesen als in früheren Zeiten. Das gibt Correa mehr Spielraum. Im Übrigen gibt es schon länger eine Massenmigration von Ecuador in die USA, die dadurch auch auf die Arbeitskräfte aus Ecuador angewiesen sind. Es bestehen wechselseitige Abhängigkeiten. Deshalb glaube ich, dass sich der Konflikt eher auf einer ruhigeren diplomatischen Ebene abspielen wird.