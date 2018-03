Von Rasmus Buchsteiner und Christoph Slangen, RNZ Berlin

Berlin. Peer Steinbrück (66) war SPD-Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl 2013 und Bundesfinanzminister in der Großen Koalition von 2005 bis 2009.

Herr Steinbrück, können die Verhandlungen über eine Große Koalition mit CDU und CSU eigentlich noch scheitern?

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Verhandlungen nicht zu einem Koalitionsvertrag führen, ist sehr gering. Wenn Union und SPD nicht zueinanderfinden würden, wäre dies das Eingeständnis eines großen Scheiterns. Vieles ist zwar "unter Segel gesetzt", aber noch nicht im Hafen. Soll heißen: In manchen Punkten sind wir bereits nahe beieinander, in anderen noch nicht. Aber am Ende wird man sich einigen.

Das hört sich bei SPD-Vize Manuela Schwesig anders an. Nach einem Streit der Familien-Arbeitsgruppe über das Adoptionsrecht Homosexueller hat sie quasi den "Casus Belli" ausgerufen und erklärt, sie könne der Basis ein Votum für Schwarz-Rot nicht empfehlen ...

Was da genau gesagt wurde, kann ich nicht beurteilen, denn ich war nicht dabei. Allerdings sollte man auch nicht überbewerten, wenn es in solchen Verhandlungen mal kräftig raucht. In den Arbeitsgruppen prallen gelegentlich unterschiedliche Auffassungen aufeinander. Noch einmal: Ich beobachte insgesamt, dass sich die Positionen eher annähern als auseinandergehen.

Müssen Sie nicht spätestens beim Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag den Aufstand der Basis fürchten? Es gibt in der SPD berechtigte Fragen, Einwände und Sorgen.

Vieles davon kommt bereits jetzt zur Sprache. Wenn der Entwurf des Koalitionsvertrags vorliegt, wird die gesamte SPD-Führung - auch ich - die Vereinbarungen erläutern und auch Fragen der Mitglieder beantworten müssen. Von Aufstand kann deshalb keine Rede sein. Dass es in einer Volkspartei wie der SPD in einer so schwierigen Frage wie der Beteiligung an einer Großen Koalition unterschiedliche Neigungen und Bewertungen gibt, kann ich sehr gut nachvollziehen.

Was geschieht, wenn trotz der Bemühungen der Führung die SPD-Mitglieder den Koalitionsvertrag durchfallen lassen?

Auf hypothetische Fragen antworte ich nicht. Ein solches Szenario wünsche ich nicht. Die SPD hat immer den Anspruch erhoben, die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Bürgerinnen und Bürger konkret zu verbessern. Wenn es dafür in einer Großen Koalition Gestaltungsmöglichkeiten gibt, sollte die SPD dies nutzen. Wir waren in unserer 150-jährigen Geschichte nie bloße Verhinderungsmacht, sondern immer gestaltende Kraft.

Keine Zusage der Union für den Mindestlohn, keine Steuererhöhungen, keine Streichung des Betreuungsgeldes - die SPD steht zur Halbzeit der Koalitionsverhandlungen mit leeren Händen da. Rückenwind für den Parteitag ab morgen in Leipzig sieht anders aus!

Das sehe ich ganz anders! CDU und CSU stehen im Moment genauso unter dem Druck von Erwartungen ihrer Mitglieder und Sympathisanten wie wir. In vielen Fragen sind wir kurz vor einer Einigung. Die Koalitionsverhandlungen werden Ende November abgeschlossen sein. Es war übrigens nie geplant, dass die SPD beim Parteitag ein fertiges Paket mit Ergebnissen präsentiert. Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass die Delegierten die Verhandlungsführung unseres Parteivorsitzenden mit einem eindrucksvollen Wahlergebnis unterstützen werden.

Als Kanzlerkandidat haben Sie erklärt, nicht Steigbügelhalter für Frau Merkel sein zu wollen. Wie ist es für Sie, Sigmar Gabriel jetzt in dieser Rolle zu sehen?

Mit dem Wort Steigbügelhalter habe ich im Wahlkampf zum Ausdruck gebracht, dass ich persönlich für eine Große Koalition nicht zur Verfügung stehe. Jetzt, nach der Wahl, geht es um praktische Politik. Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden. Dabei sind die Mehrheitsverhältnisse herausgekommen, die wir jetzt haben. Und es ist unsere Verpflichtung, damit umzugehen und eine handlungsfähige Bundesregierung zu bilden.

Sollte die SPD sich auf dem Parteitag für die Linkspartei öffnen und Rot-Rot-Grün für die Zukunft nicht mehr ausschließen?

Das steht jetzt nicht an. Wir verhandeln mit CDU und CSU über eine Koalition für die nächsten vier Jahre. Die strategischen Perspektiven für die Zeit danach sollten wir besprechen, wenn die Frage ansteht. Entscheidend wird im Übrigen sein, wie sich die Linkspartei in den nächsten Jahren entwickelt. Das sollten wir abwarten und nicht selbst Pirouetten drehen.

Was macht Sie so sicher, dass die SPD dieses Mal nicht wieder zum Verlierer der Großen Koalition werden wird?

Wir dürfen nicht die Fehler der Jahre 2005 bis 2009 wiederholen. Mein Rat an die Partei ist, die eigenen Leute in Bundesregierung und Bundestag voll und ganz zu unterstützen. In der letzten Großen Koalition sind wir zu wenig selbstbewusst aufgetreten, haben unsere Erfolge nicht offensiv vertreten. Wir sind teilweise mit eingezogenem Kopf und hängenden Schultern in die politische Auseinandersetzung gegangen. Das darf sich nicht wiederholen.

Thema Selbstbewusstsein: Ist die SPD in der kommenden Großen Koalition auf Augenhöhe oder nur Juniorpartner?

Eine Koalition ohne Augenhöhe funktioniert nicht. Es muss zudem Verständnis gegenüber der Lage des jeweils anderen Partners geben. Richtig ist aber auch: Die SPD geht dieses Mal mit einem Wahlergebnis von 26 Prozent in die Koalition und nicht mit 33 wie 2005. Soll heißen: Wir werden angesichts der Stärke der Union nicht die Weltrevolution ausrufen können.

Ist es eigentlich klug, dass die SPD auf das Finanzministerium verzichtet?

Die öffentliche Diskussion um Posten und Ressorts ist reine Spekulation und ein beliebtes Spiel der Medien. Über Ministerien und deren Besetzung ist definitiv noch nicht geredet worden.

Sie selbst verhandeln über die Finanz- und Europapolitik - welche Fortschritte können Sie vorweisen?

Wir sind auf gutem Weg. Die SPD hat ihre Positionen bei der Bankenregulierung und einer europäischen Bankenunion einschließlich der Restrukturierung und Abwicklung von Krisen-Banken eingebracht. Es ist allen klar, dass es den Bedarf für einen Vorsorge-Fonds zur Finanzierung solcher Maßnahmen gibt. Der sollte eben nicht von den Steuerzahlern finanziert werden, sondern von den Banken selbst.

Die Union sperrt sich gegen Steuererhöhungen - lenkt die SPD ein?

Union und SPD sehen in vielerlei Hinsicht die Notwendigkeit zusätzlicher Ausgaben - für Bildung, Infrastruktur, Energiewende, Breitband-Ausbau und zur Stärkung der Kommunen, ohne neue Schulden zu machen. Aber die Einnahmen reichen nicht aus, um den von Allen anerkannten Bedarf zu decken. Weil wir das rechtzeitig erkannt haben, hat die SPD im Wahlkampf mit offenem Visier Steuererhöhungen für richtig gehalten - nicht für alle, sondern für die oberen fünf Prozent der Einkommensbezieher. Das scheint mir auch aus Gerechtigkeitsgründen angezeigt. Wir werden am Ende der Koalitionsverhandlungen prüfen müssen, wie die öffentlichen Einnahmen zu den Finanzierungsbedarfen passen. Wenn die Union selbst die Streichung von Steuerprivilegien als eine Steuererhöhung definiert, wird es sehr eng, die notwendigen Zukunftsinvestitionen zu finanzieren.

Ärgert Sie inzwischen, dass Sie sich selbst aus dem Spiel genommen und einen Ministerposten unter Merkel ausgeschlossen haben?

Nein, das habe ich sehr bewusst gemacht. Es bleibt dabei. Punkt! Als Kanzlerkandidat wollte ich deutlich machen, dass ich kein vorauseilender Großkoalitionär bin.

Was haben Sie als Kanzlerkandidat falsch gemacht?

Natürlich setzt man sich mit möglichen Fehlern - auch eigenen - auseinander. Aber ich werde mich nicht öffentlich auf die Couch von Dr. Freud legen. Gewiss sollte die SPD das Ergebnis der Wahl sorgsam analysieren - das schließt die Rolle des Spitzenkandidaten ein.

Ihre Frau träumte schon im Wahlkampf davon, wieder Scrabble mit Ihnen zu spielen. Wie lange bleiben Sie noch Mitglied des Deutschen Bundestages?

Ich wünsche mir die Zeit, dies ohne Druck von außen selbst zu entscheiden. Zu gegebener Zeit werde ich mich dann dazu äußern.

Wird man Sie wieder gegen Honorar als Redner buchen können?

Erst einmal nein. Es gab zwar schon Anfragen. Aber die habe ich abgelehnt.

Haben Sie Lust, wieder ein Buch zu schreiben?

Wahrscheinlich juckt es mich irgendwann wieder. Aber es wird sicherlich keine Abrechnung oder dergleichen sein ...