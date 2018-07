Einen dicken 'Panzer' benötigt Entwicklungsminister Dirk Niebel, um die Teppich-Affäre unbeschadet zu überstehen. Das Bild zeigt ihn im Juni 2011 in Afghanistan. Foto: dpa

Von Klaus Welzel

Heidelberg/Berlin. Entwicklungsminister Dirk Niebel (49) nimmt im RNZ-Interview zur Teppich-Affäre Stellung.

Herr Minister, würden sie noch einmal einen Teppich in Afghanistan kaufen und ihn nach Deutschland bringen lassen?

Das kann ich knapp beantworten: Sicher nicht.

Sie sagen, Sie hätten den Teppich von einem Händler in der Deutschen Botschaft in Kabul gekauft - ist das ein übliches Verfahren?

Das war eine Serviceleistung der Botschaft - ich hätte viel lieber einen Basar besucht. Das war aus Sicherheitsgründen allerdings nicht möglich. Nur deswegen kam auf meine Bitte hin ein Händler in die Botschaft - übrigens war zu diesem Zeitpunkt das offizielle Besuchsprogramm beendet.

Haben sie auch aus anderen Ländern Souvenirs in Botschaften gekauft?

Nein.

Können Sie ausschließen, dass der Teppich aus Kinderarbeit gefertigt wurde?

Ich habe mir von der Botschaft einen vertrauenswürdigen Händler empfehlen lassen - daher kann ich davon ausgehen, dass er sämtliche Sozial- und Umweltstandards einhält.

In Afghanistan ist das aber üblich?

Bei diesem Händler nicht, sonst hätte die Botschaft ihn mir sicher nicht empfohlen.

Am Freitag hatten Sie erklären lassen, der BND habe Ihnen einen persönlichen Gefallen tun wollen - dort war man aber der Meinung, es handelte sich um ein offizielles Gastgeschenk.

Das war schlicht ein Missverständnis: Ich ging davon aus, dass allen Seiten klar sei, dass es sich bei dem Teppich um ein privat erstandenes Souvenir handelt. BND-Chef Gerhard Schindler dagegen glaubte, der Teppich sei ein dienstliches Geschenk und er transportiere es im Rahmen der Amtshilfe. In einem solchen Fall entfällt eine Verzollung selbstredend. Ich hatte allerdings rund um den Transport keinen persönlichen Kontakt mit dem BND. Mein Fehler bestand darin, mich nicht persönlich um alles gekümmert zu haben - und ich möchte noch einmal betonen, dass ich das bedaure. Vor allem auch deswegen, weil ich damit den BND-Chef ungewollt in eine unangenehme Lage gebracht habe. Bereits am Freitag habe ich allerdings mit Herrn Schindler telefoniert, das Missverständnis ausgeräumt und mich bei ihm für die Unannehmlichkeiten entschuldigt.

Steckt hinter der Aufdeckung der Affäre eine politische Intrige im Haus des BND?

Das müssen Sie den BND fragen, das kann ich nicht beurteilen.

Wo liegt der Teppich bei Ihnen zu Hause?

In meinem Esszimmer.

Ist er sein Geld wert?

Er gefällt mir jedenfalls. Aber ich bin kein Teppich-Experte.

Jetzt ermittelt der Staatsanwalt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung - sind Sie noch ministrabel?

Ich gehe davon aus, dass spätestens mit meinem Antrag auf Nachverzollung die strafrechtliche Frage erledigt war.

Haben Sie noch das Vertrauen der Bundeskanzlerin?

Sie hat mir nichts Gegenteiliges gesagt.