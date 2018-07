Von Julie Dutkowski

Walldorf. Am Rande eines Wahlkampftermins am Wochenende in Walldorf erklärte Innenminister Reinhold Gall (SPD), warum das Alkoholkonsumverbot auch seine Grenzen hat, was er sich von den Umfragen verspricht und wo er Einschränkungen für die Kommunen sieht.

Herr Gall, Ihre Partei ist gegen ein öffentliches Alkoholverbot. Warum lassen Sie nicht locker?

Der Landesparteitag hat sich zwar gegen ein solches Alkoholverbot ausgesprochen, meine Wahrnehmung vor Ort ist aber eine andere. Nahezu überall, wo ich dieser Tage hinkomme, erfahre ich Unterstützung. Es war ja der Ministerpräsident, der dieses Thema nicht für erledigt erklärt hat. Herr Kretschmann hat darauf bestanden, dass ich eine Arbeitsgruppe einsetze, die noch einmal versucht, auf dem Boden objektiver Tatsachen eine neue Entscheidung herbeizuführen. Deshalb machen wir ja gerade die Umfragen in Heidelberg und Ravensburg.

Was erhoffen Sie sich davon?

Ich erhoffe mir davon, dass wir dann auf Basis einer sachlichen Erhebung Entscheidungen treffen können und dass wir die Freiheitsrechte der Menschen berücksichtigen, die sich gern im öffentlichen Raum bewegen, ohne Angst haben zu müssen.

Wo wollen Sie die Grenzen setzen? Wird jeder, der eine Weinflasche bei sich trägt, nach Hause geschickt?

Nein. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass unser Bundesland eine ausgeprägte Festkultur hat, dass Weinfeste oder Volksfeste zu unserem Gemeinwesen dazugehören. Aber es hat seine Grenzen dort, wo die Freiheit anderer Menschen über Gebühr eingeschränkt wird, wo sich so etwas allwöchentlich wiederholt. Ich werde im Polizeigesetz, wenn es mir ermöglicht wird, entsprechende Regelungen schaffen, dass Kommunen nicht per se alles frei entscheiden dürfen. Ich möchte nachgewiesen haben, dass sich die Zahl der Straftaten deutlich abhebt von der Gesamtkriminalitätsbelastung in der Gemeinde oder Region.

Das heißt?

Es wird am Ende nicht möglich sein, flächendeckend und das ganze Jahr über in einer Stadt ein Alkoholkonsumverbot zu verhängen. Das will glaube ich auch keine Kommune. Das Verbot soll zeitlich beschränkt, etwa nur am Wochenende, und nur mit bestimmten einschränkenden Maßnahmen gelten.

Anderes Thema: Die Landesregierung muss sparen. Wie will sich ihr Ministerium daran beteiligen?

Wir müssen in unserem Haus Effizienzen schaffen. Daher hat die Landesregierung beschlossen, die komplette IT-Verwaltung des Landes in unserem Ressort zu bündeln. Wir versprechen uns dadurch Einsparungen von mindestens 100 Millionen Euro. Hierfür werden wir einen CIO (Chief Information Officer, d. Red.) einstellen, dessen Aufgabe es sein wird, die gesamte IT im Land zu bündeln und zu steuern. Den Stellenwert unterstreichen wir dadurch, dass dieser CIO direkt angebunden ist an den Innenminister. Da muss ich dann im Laufe der Zeit auch Ergebnisse liefern.