Von Christian Altmeier u. Sören S. Sgries

Heidelberg. Bei ihrem Wahlkampfauftritt in Heidelberg sprach die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt (47) über soziale Gerechtigkeit. Vorher erklärte sie im RNZ-Interview, warum die Grünen an ihre Steuerpläne glauben und wieso sie Angela Merkel "Wahlbetrug mit Ansage" vorwerfen.

Welches Ergebnis erhoffen Sie sich für die Wahl am 22. September?

Ein gutes: Die Grünen wollen ein sehr deutliches Plus zum letzten Mal erreichen, wo wir bei 10,7 Prozent lagen. Und gut heißt auch, dass es reicht für eine rot-grüne Koalition.



Die Umfragen sprechen derzeit eher nicht dafür – was in erster Linie an der SPD liegt. Was sollte die SPD tun, um aus dem Tief herauszukommen?

Ich kann nicht der SPD Ratschläge geben. Ich bin gut damit ausgelastet, den grünen Wahlkampf zu machen. Ich sehe aber, dass die SPD kämpft und die Themen besetzt, die die Leute umtreiben – wie der soziale Zusammenhalt, die soziale Gerechtigkeit.



Sie sagen, Sie wollen der SPD keine Tipps geben: Im Gegenzug rücken die Genossen aber vom gemeinsamen Steuererhöhungs-Kurs ab.

Nein, alle in der SPD-Spitze haben deutlich gemacht, dass sie bei ihren Beschlüssen bleiben. Wir brauchen eine Steuerreform. Bei uns heißt das, dass wir 90 Prozent der Einkommenssteuerzahler entlasten. Und wir finden, dass die 10 Prozent, die deutlich mehr haben als andere, mehr zum Gemeinwohl beitragen können. Leute, die als Alleinstehende etwa 80.000 Euro zu versteuern haben, hätten bei ihrem durchschnittlichen Einkommenssteuersatz einen Anstieg von 31 auf 32 Prozent – das ist verkraftbar und schafft zusätzliche Investitionsmöglichkeiten.

War es nicht doch ein zu großes Risiko, mit Steuererhöhungen in den Wahlkampf zu gehen?

Ich glaube, dass es richtig ist, ehrlich zu sein. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, was wir finanzieren wollen, was wir zumuten und wo wir entlasten können. Wir wollen sparen, unsinnige Subventionen streichen, eine Steuerreform. Wir finden, es ist unsere Pflicht, die Karten auf den Tisch zu legen. Frau Merkel hat ein verschwiemeltes Programm beschlossen, mit 30 Milliarden Euro zusätzlichen Ausgaben, aber an keiner Stelle steht, wie das finanziert werden soll. Das ist Wahlbetrug mit Ansage.

Unehrlichkeit wird Merkel auch beim Thema der Athen-Hilfen vorgeworfen. Sie sagt, es sei altbekannt gewesen, dass ein drittes Hilfspaket nötig wird und jeder im Bundestag habe es gewusst.

Frau Merkel hat noch kürzlich im Wahlkampf gesagt, das wird nicht passieren. Dann hat Herr Schäuble darauf hingewiesen, dass man schon längst an diesem Paket arbeitet. Da hat die Kanzlerin offensichtlich versucht, allen Sand in die Augen zu streuen.

Ist es nicht der falsche Ansatz, es zum Skandal hochzujubeln, dass ein Finanzminister die Wahrheit sagt?

Es geht nicht um Schäubles Wahrheit, sondern um Merkels Vertuschung. Als Parlamentarierin und Demokratin will ich nicht, dass mir etwas vorgegaukelt wird. Doch das hat die Kanzlerin gemacht – und darauf muss man aufmerksam machen.

Können Sie sich eine Bundestagswahl als Volksabstimmung über die Eurorettung vorstellen?

Es ist ein Thema, das viele umtreibt. Aber es wird sicherlich um eine ganze Reihe von Themen gehen.

Den Satz "Volksabstimmung über die Eurorettung" plakatiert eine Partei, nämlich die AfD. Profitiert die nicht davon, dass sich die großen Parteien, die den Eurokurs mitgetragen haben, zerstreiten?

Auch das muss sich Angela Merkel fragen lassen, ob sie Wähler nicht direkt in die Hände einer Partei treibt, die definitiv Schluss machen will mit dem Euro, mit der Europäischen Gemeinschaft. Und die meint, unseren Wohlstand zu Lasten anderer europäischer Länder isolieren zu können.

Eine Schwächung des schwarz-gelben Lagers zugunsten der AfD-Euroskeptiker – es würde Ihnen doch in die Hände spielen?

Wenn man taktisch agieren würde, vielleicht. Aber darum geht es nicht. Eine Partei, die mit einem derart populistischen Kurs Europa ablehnt, ist ein Problem und nicht die Lösung eines Problems.

Wenn jetzt neue Ausschusssitzungen zu diesem Thema gefordert werden, wird das Thema jedoch präsent bleiben – und genau das bewirken.

Richtig ist, das uns alle diese Fragen beschäftigen: Wo kommt das Geld her, das wir für Athen bereitstellen müssen. Was ist mit der Schuldenvergemeinschaftung? Wie viel Geld braucht es in einem dritten Paket? Ein Parlament muss sich damit beschäftigen. Dafür haben wir gekämpft.

Athen hat erhebliche Sparanstrengungen unternommen, auch auf deutschen Druck hin. Steht nicht zu befürchten, dass eine Vergemeinschaftung der Schulden dazu führt, dass dieser Sparwille schnell wieder erlahmen könnte?

Gerade die Anstrengungen, die in Griechenland unternommen werden, sind eine Grundlage für eine Wiederbelebung der Wirtschaft. Aber man darf keine Anstrengungen verlangen, die strangulieren. Selbst wenn es einen Aufschwung in diesen Ländern gibt, müssten sie alles in die Schuldentilgung investieren – und das ist natürlich nicht sinnvoll, um so eine Wirtschaft zu stabilisieren.



Was halten Sie von Peer Steinbrücks Vorwurf an Angela Merkel, sie könne als Ostdeutsche keine Leidenschaft für Europa aufbringen?

Er hat recht, dass ihr die Leidenschaft fehlt. Dieser stete Blick allein auf den deutschen Vorteil passt nicht zu einer Leidenschaft für Europa. Aber: Das hat mit ihrer ostdeutschen Herkunft nichts zu tun.



Ein anders Thema: Sehen Sie ein Abrücken der SPD in Richtung Große Koalition?

Nein, weder in der Führung der SPD noch an der Basis. Es geht ja nicht um Ministerposten, sondern um eine andere politische Richtung.



Wie sieht es bei den Grünen aus? Wäre Schwarz-Grün eine Option?

Wir haben uns damit befasst, als wir unser Wahlprogramm beschlossen haben und es ist für uns keine ideologische Frage . Wir gucken uns inhaltlich an, was geht und was nicht. Meine Phantasie reicht nicht aus, um mir vorzustellen, dass Horst Seehofer sich vom Betreuungsgeld verabschiedet oder Hans-Peter Friedrich eine andere Asylpolitik macht.

Wären geringfügige Verbesserungen, die man in Koalitionsverhandlungen sicherlich erreichen könnte, nicht besser als Opposition?

Es geht nicht um geringfügige Verbesserungen, sondern um eine unterschiedliche politische Richtung. Eine Bundesregierung muss verlässlich sein. Da kann man nicht einfach mal etwas zusammenschustern.



Wie sieht es mit Rot-Rot-Grün aus?

Die Linkspartei ist unrealistisch in der Wirtschafts- und Sozialpolitik und ich halte es für unwahrscheinlich, dass sie ihren außenpolitischen Kurs ändert und sich vom Nato-Austritt verabschiedet. Oder dass sie ihren nationalchauvinistischen Kurs verlässt, was die Europapolitik angeht. Die Linkspartei hat mehre Versuche gestartet, sich da zu ändern, ist aber immer wieder gescheitert.



Gregor Gysi wirbt aber für Rot-Rot-Grün. Es scheint eine gewisse Kompromissbereitschaft zu geben.

Realpolitik braucht verlässliche Mehrheiten und Koalitionen brauchen gemeinsame Inhalte. Gysi versucht, die Linkspartei auf irgendeine Art ins Gespräch zu bringen, weil da nicht mehr viel anderes ist.



Zu etwas ganz anderem: Gerade hatten wir in Dossenheim einen Amoklauf. Müssen die deutschen Waffengesetze verschärft werden?

Wir haben es mehrfach deutlich gemacht: Großkalibrige Waffen haben in Privathaushalten nichts zu suchen. Solange Waffen in Privathäusern verwahrt sind, werden wir immer wieder solche Fälle erleben.



Kann man die großkalibrigen Waffen nicht generell verbieten?

Für den Privatbesitz und die private Nutzung auf jeden Fall.. Aber auch in den Sportstätten müssen die Waffen absolut sicher verwahrt werden. Man darf nicht alleine dort ran kommen. Bei der potenziellen Gefährdung müssen die Sportschützen auch erschwerte Bedingungen in Kauf nehmen. Ob man großkalibrige Waffen als Sportschütze überhaupt braucht, ist eine weitere Frage, die auch ich mir stelle – mindestens halbautomatische Waffen sollten ausgeschlossen sein .