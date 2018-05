Von Christoph Slangen, RNZ Berlin

Berlin. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, sieht die Energiewende im RNZ-Gespräch weiter im Zeitplan.

Herr Homann, überfordert die Energiewende die Bürger?

Ich sehe mit Sorge, dass die Energiewende zum Verteilungskampf wird. Die energieintensive Industrie steht wegen Ausnahmen bei den Kosten der Energiewende am Pranger. Es geht hier jedoch um Arbeitsplätze. Die Industrie muss entlastet werden, damit Unternehmen und Arbeitsplätze nicht ins Ausland abwandern.

Die Grünen rechnen vor, dass Preissenkungen nicht ausreichend an den privaten Verbraucher weitergegeben, die Industrie hingegen entlastet würde.



Die Preise für Industriestrom in Deutschland zählen zu den höchsten in Europa. Das ist ein Problem. Wir müssen die Industrie entlasten, wo es nötig ist. Den privaten Stromkunden ist nicht geholfen, wenn ihre Strompreise weniger steigen, ihre Arbeitsplätze dafür aber wegfallen.

Verbraucherministerin Aigner hat sich gegen die Belastung der Stromkunden durch Haftungsregeln bei der Offshore-Energie gewandt. Warum müssen die Stromkunden überhaupt haften?

Der Offshore-Wind ist besonders effizient. Die technischen und finanziellen Risiken sind jedoch hoch. Damit dennoch investiert wird, wird die Haftung aufgeteilt zwischen Offshore-Anbietern, Netzbetreibern und Verbrauchern. Die Verteilung ist noch einmal ein wenig in Richtung Industrie korrigiert worden. Aber Energiewende zum Nulltarif gibt es nun mal nicht.

Der Netzausbau ist das Nadelöhr bei der Energiewende. Wann wird der Ausbau neuer Stromtrassen beginnen?

Die Netzbetreiber haben ihre Pläne fertig gestellt. Die Bundesnetzagentur wird in der ersten Septemberwoche eine weitere Runde zur Bürgerbeteiligung einleiten. Die Bürger haben dann sechs bis acht Wochen Zeit, die Ausbaupläne zu kommentieren. Dann wird ein Bedarfsplan aufgestellt und in ein Gesetz gegossen. In der ersten Jahreshälfte 2013 werden voraussichtlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorliegen. Anschließend können die Netzbetreiber die konkreten Anträge für die einzelnen Trassen und die Planfeststellungsverfahren stellen. Ziel ist es, die Genehmigungszeiten von zehn bis 12 Jahren auf die Hälfte zu verkürzen.

Wie groß ist aktuell der Rückstand beim Netzausbau?

Im Jahr 2009, also vor der Energiewende, wurden 24 Projekte als vordringlicher Bedarf gesetzlich festgestellt. Diese Projekte sind teilweise im Verzug. Von 1800 Kilometern sind aktuell gut 200 Kilometer realisiert. Davon sind etwa 100 Kilometer tatsächlich in Betrieb. Der Rest sind Teilstücke. Die Erfahrungen mit diesen Projekten zeigen zweierlei: Wir brauchen für länderübergreifende Leitungen eine Bundeszuständigkeit, damit es schneller geht. Und wir müssen die Bürger schneller und umfassender beteiligen, um so die Akzeptanz zu erhöhen und eine Beschleunigung zu erreichen.

Ist die Energiewende noch im Zeitplan?

Seit dem Beschluss der Energiewende ist hinter den Kulissen viel geschehen. Es wäre falsch zu glauben, dass wir im Verzug sind. Die Energiewende ist bis zum Jahr 2050 angelegt. Bis dahin wollen wir 80 Prozent Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien erreichen. Bis zum Jahr 2022 sollen schrittweise die Kernkraftwerke vom Netz gehen.