Von Andreas Herholz und Rasmus Buchsteiner

Berlin. Im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung äußert sich Bahnchef Rüdiger Grube zur Kostenexplosion beim Bahnhofsprojekt Stuttgart 21, zur Situation der Bahn in Winter, zu fehlenden und fehlerhaften Zügen, zu Fragen der Sicherheit und zum Börsengang.

Der Bahn fehlen dringend benötigte ICE-Züge. Droht jetzt im Weihnachtsverkehr neues Bahn-Chaos?



Wir hatten diese Züge als Reserve eingeplant, um beispielsweise zu den Festtagen kurzfristig Entlastungszüge zu fahren oder witterungsbedingt ausfallende Züge zu ersetzen. Wir verfolgen die Wetterprognosen für die Festtage sehr genau.

Wie hat die Bahn für diesen Winter vorgesorgt?



In diesem Jahr stehen 21.000 Mitarbeiter zum Schneeräumen bereit - vor zwei Jahren waren es nur 9000. Wir haben auch die Weichen aufgerüstet. Inzwischen sind mehr als 48.000 beheizt und 7000 sind zusätzlich gegen Schnee abgedeckt. Man sollte niemals versprechen, dass alles problemlos läuft. Aber die Bahn ist weit besser auf den Winter eingestellt als in der Vergangenheit.

Nach dem Bonner Bombenfund sorgen sich die Menschen in Deutschland um die Sicherheit auf unseren Bahnhöfen. Die Politik drängt auf mehr Videoüberwachung. Muss die Bahn jetzt liefern?

Die Bahn engagiert sich bereits sehr stark für die Sicherheit auf den Bahnhöfen. Wir sind für die betriebliche Sicherheit zuständig. Die Kameras dürfen zwar geschwenkt und ständig überwacht werden, um kritische Situationen im Bahnhof oder im Gleis zu entdecken und darauf zu reagieren. Aus rechtlichen Gründen ist es aber allein Sache der Polizei zu entscheiden, ob und wo Videobilder aufgezeichnet werden. Es wäre schade, wenn jetzt der Eindruck entstehen würde, Bahn und Bundespolizei arbeiteten nicht gut genug zusammen. Wir sollten hier kein Schwarzer-Peter-Spiel betreiben. Das ist weder im Interesse der Bundespolizei, noch im Interesse der Bahn und schon gar nicht im Interesse der Sicherheit.

Bedeutet mehr Sicherheit auch höhere Kosten?

Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Schon das Installieren der Kameras kostet Geld - ganz abgesehen von den Personalkosten für die Experten in den Überwachungszentralen. Im Übrigen funktioniert unser Sicherheitssystem doch sehr gut.

Sollte es auch bessere Sicherheitskontrollen in Zügen geben?



Unsere Kunden wollen keine Kontrollen wie im Flugzeug. Zu hundert Prozent werden Bahnhöfe und Bahnverkehr nie abzusichern sein. Für mich gilt: Sollte es Sicherheitslücken geben, müssen sie sofort geschlossen werden.

Themenwechsel: Kostenexplosion bei Stuttgart 21 - wollen Sie wirklich um jeden Preis und trotz Milliarden-Mehrkosten an dem Bahnhofsprojekt festhalten?

Diese Kostensteigerungen sind ärgerlich. Als ich Vorstandschef der Bahn geworden bin, waren die Verträge bereits unterzeichnet. Damals rechnete man noch mit Projektkosten von etwa drei Milliarden Euro. Dann habe ich die Zahlen noch einmal überprüfen lassen. Schon wenige Wochen später wurde klar, dass es Fehler in den Berechnungen gab und das Projekt bis zu fünf Milliarden Euro kosten würde. Wir haben die Kalkulation überarbeitet und als Ergebnis Einsparziele von fast 900 Millionen Euro ausgemacht.

Und dennoch sind die Kosten erneut aus dem Ruder gelaufen ...

Wir hatten vorausgesetzt, dass man uns unterstützt. Die Planungen für Stuttgart 21 sind sehr kompliziert. Keine der zuständigen Behörden will einen Fehler machen. Da wird man für jeden Stempel von Pontius zu Pilatus geschickt. Wir haben zwar Chancen herausarbeiten können, denen standen jedoch erhebliche Risiken gegenüber, auch aufgrund von Fehlplanungen. Jetzt wird klar, dass weitere Kostenüberschreitungen absehbar sind. Das haben wir öffentlich gemacht. Wir setzen auf absolute Transparenz und legen alle Karten auf den Tisch.

Die Stadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg wollen sich an den Mehrkosten nicht beteiligen. Wer kommt nun dafür auf?

Wir wollen eine Lösung und haben daher unserem Aufsichtsrat vorgeschlagen, die 1,1 Milliarden Euro Mehrkosten auf unsere eigene Bilanz zu nehmen. Das sind genau die Kostensteigerungen, die direkt in die Verantwortung der Bahn fallen. Alles andere geht auf Extrawünsche zurück, unter anderem aus der Schlichtung und aus dem Filderdialog. Alles, was nicht zum ursprünglichen Konzept von Stuttgart 21 gehört, muss über eine separate Finanzierungsvereinbarung zwischen den Partnern geregelt werden, die zusätzliche Wünsche haben.

Schließen Sie weitere Mehrkosten für Stuttgart 21 aus?



Bei großen Infrastrukturprojekten kann man nicht genau wissen, was in sechs, sieben oder acht Jahren passiert. Die neuen Zahlen sind nach bestem Wissen und Gewissen gerechnet. Wir dürfen jetzt nicht noch mehr Zeit verstreichen lassen. Jedes weitere Jahr Verzögerung beim Bau kostet Geld.

Wird Stuttgart 21 mit seinen Milliarden-Mehrkosten zulasten anderer wichtiger Bahn-Projekte gehen? Schon kursieren Streichlisten. Auch in der Rhein-Main-Neckar-Region und anderswo fürchtet man bereits weitere Verzögerungen bei wichtigen Bauvorhaben...

Das ist nicht zutreffend. Stuttgart 21 war durchfinanziert. Die Mehrkosten werden nicht dazu führen, dass sich andere Vorhaben verzögern. Es gibt keine Streichlisten. Das habe ich dem nordrhein-westfälischen Verkehrsminister auch mitgeteilt. Die Planungsfinanzierung für den Rhein-Ruhr-Express steht. Da geht es um 40 Millionen Euro. Für das Gesamtprojekt werden mehr als zwei Milliarden Euro veranschlagt. Dafür gibt es zurzeit noch keine Finanzierung.

Probleme bei Stuttgart 21, Stillstand beim Berliner Hauptstadtflughafen - warum tut sich Deutschland so schwer mit dem Bau von Großprojekten?



Kostensteigerungen sind nicht allein ein deutsches Phänomen. Beim Gotthard-Tunnel in der Schweiz waren es am Ende fünf Milliarden Euro mehr als veranschlagt. Große Infrastrukturprojekte lassen sich politisch gut instrumentalisieren. Es kommt darauf an, dass wir die Menschen mitnehmen und sie vom Sinn des Projekts überzeugen. Dabei können auch Volksbefragungen helfen. Sie haben eine befriedende Wirkung. Wenn wir es nicht schaffen, große Infrastrukturprojekte in Deutschland zu realisieren, sind wir international nicht mehr wettbewerbsfähig.

Viele Reisende ärgert, dass Bahntickets jetzt vor Weihnachten schon wieder teurer geworden sind. War diese Erhöhung wirklich nötig?



Die Energiepreise sind zum Beispiel gestiegen. Aber auch die Personalkosten bei der Bahn. Das mussten wir auf die Ticketpreise umlegen. Mit im Schnitt 2,8 Prozent mehr liegen wir deutlich unter den Preiserhöhungen der großen regionalen Verkehrsverbünde in Deutschland.

Immer wieder gibt es Probleme und Verzögerungen bei der Lieferung neuer Züge - was läuft hier falsch?

Besonders ärgerlich sind die Lieferverzögerungen beim ICE 3. Wir haben bereits vor Jahren bei Siemens 16 Züge bestellt. Kein einziger ist bisher geliefert. Siemens nennt uns nicht mal mehr einen Liefertermin. Es ist höchste Zeit, dass die Zulassungsverfahren überarbeitet werden .

Was ist das Gebot der Stunde?

Mir geht es nicht darum, dass Sicherheitsstandards heruntergeschraubt werden. Ganz im Gegenteil. Aber es kann nicht sein, dass überflüssige Bürokratie und nicht sicherheitsrelevante Vorschriften zu Verzögerungen führen. Auch die Bahnindustrie muss ihre Hausaufgaben machen und darf nicht wie bisher Züge abliefern, bei denen wir dann zahlreiche Mängel feststellen.

Gerade ist Ihr Vertrag als Vorstandschef bis 2017 verlängert worden. Werden Sie die Bahn bis dahin an die Börse führen?



Über den Börsengang entscheidet der Eigentümer. Das ist der Bund. Ich halte einen Börsengang im Moment für falsch. Für mich liegt der Schwerpunkt in Deutschland auf dem Brot-und-Butter-Geschäft, nicht bei irgendwelchen Börsenträumen. Es sind noch viele Hausaufgaben zu machen.Dennoch: 2012 war wirtschaftlich das beste Jahr in der Geschichte der Deutschen Bahn.